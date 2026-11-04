Več kot 15 let ljubezni, zdaj pa prihaja dojenček

"Nacko še ne ve, kaj ga čaka," je ob novi fotografiji zapisala Lena. Na njej je mogoče videti njen nosečniški sijaj, saj bodoča mamica naravnost žari.

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Z zapisom 1 + 1 = 3 razkrila veselo novico

Spomnimo, da sta Nik in Lena novico o pričakovanju prvega otroka javnosti sporočila pred približno dvema tednoma. Na družbenem omrežju sta objavila skupno fotografijo, na kateri je bil viden nosečniški trebušček, ob njej pa zapisala preprosto, a zgovorno matematično enačbo: "1 + 1 = 3". S tem sta na prisrčen način razkrila, da se njuna družina povečuje. Objavo so sledilci sprejeli z navdušenjem, paru pa namenili številne čestitke in lepe želje.

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Nika Škrleca slovenski gledalci poznajo kot vsestranskega ustvarjalca, igralca in televizijskega voditelja. Širšo prepoznavnost je pridobil predvsem z vodenjem priljubljene otroške in mladinske oddaje Male sive celice, pozneje pa je vodil tudi oddajo Krompir. Ljubitelji domačih televizijskih serij ga poznajo tudi iz humoristične serije Ja, Chef!, v kateri je zaigral lik Denisa. Preizkusil se je tudi v številnih gledaliških vlogah, saj je študiral dramsko igro na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT). Po končanem študiju je bil član ansambla SNG Drama Ljubljana. A Nikova posebnost ni samo igra. Navdušuje tudi s svojim izjemnim spominom in nenavadnimi miselnimi izzivi. Med drugim se je na pamet naučil kar 3141 decimalk števila pi, pod vodo pa je z enim vdihom sestavil deset Rubikovih kock. O tehnikah pomnjenja je napisal tudi knjigo Pozabi vse, kar veš o spominu.

icon-expand Nik Škrlec navdušuje s svojim izjemnim spominom. FOTO: Luka Kotnik

Tudi Lena je igralka