Več kot 15 let ljubezni, zdaj pa prihaja dojenček

"Nacko še ne ve, kaj ga čaka," je ob novi fotografiji zapisala Lena. Na njej je mogoče videti njen nosečniški sijaj, saj bodoča mamica naravnost žari.
Z zapisom 1 + 1 = 3 razkrila veselo novico
Spomnimo, da sta Nik in Lena novico o pričakovanju prvega otroka javnosti sporočila pred približno dvema tednoma. Na družbenem omrežju sta objavila skupno fotografijo, na kateri je bil viden nosečniški trebušček, ob njej pa zapisala preprosto, a zgovorno matematično enačbo: "1 + 1 = 3".
S tem sta na prisrčen način razkrila, da se njuna družina povečuje. Objavo so sledilci sprejeli z navdušenjem, paru pa namenili številne čestitke in lepe želje.
Nika Škrleca slovenski gledalci poznajo kot vsestranskega ustvarjalca, igralca in televizijskega voditelja. Širšo prepoznavnost je pridobil predvsem z vodenjem priljubljene otroške in mladinske oddaje Male sive celice, pozneje pa je vodil tudi oddajo Krompir.
Ljubitelji domačih televizijskih serij ga poznajo tudi iz humoristične serije Ja, Chef!, v kateri je zaigral lik Denisa. Preizkusil se je tudi v številnih gledaliških vlogah, saj je študiral dramsko igro na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT). Po končanem študiju je bil član ansambla SNG Drama Ljubljana.
A Nikova posebnost ni samo igra. Navdušuje tudi s svojim izjemnim spominom in nenavadnimi miselnimi izzivi. Med drugim se je na pamet naučil kar 3141 decimalk števila pi, pod vodo pa je z enim vdihom sestavil deset Rubikovih kock. O tehnikah pomnjenja je napisal tudi knjigo Pozabi vse, kar veš o spominu.
Tudi Lena je igralka
Tudi Lenino življenje je tesno povezano z gledališčem. Lena Hribar Škrlec je igralka in članica igralskega ansambla Mestnega gledališča ljubljanskega, v katerem je od decembra 2019. Spoznala sta se med študijem na AGRFT, njuna ljubezenska zgodba pa traja že več kot 15 let.
Poleti 2021 sta svojo zvezo okronala s poroko, zdaj pa se veselita prihoda prvega otroka. Zdi se, da sta se odločila, da bosta delček svojega veselega pričakovanja delila tudi z javnostjo, čeprav sicer zasebno življenje ohranjata precej stran od medijskih žarometov.
Bodočima staršema ob tej posebni življenjski prelomnici želimo veliko lepih trenutkov in vse dobro!
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