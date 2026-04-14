Neverjetna zgodba iz ZDA: gasilec posvojil otroka, ki ga je rešil

S.B.
Novice
14. 04. 2026 04.00

Včasih življenje napiše zgodbo, ki se zdi skoraj neverjetna. Prav to se je zgodilo zakoncema Chrisu in Janae Martinez iz Nove Mehike, ki sta se kar 15 let soočala z neplodnostjo in neizpolnjeno željo po otroku. Nato pa se je v eni sami noči zgodil trenutek, ki jima je za vedno spremenil življenje.

gasilec

Chris Matinez, ki dela kot gasilec v kraju Belen, je bil februarja lani sredi nočne izmene, ko se je na postaji sprožil poseben alarm v tako imenovani varni in ogrevani škatli za dojenčke (Safe Haven Baby Box). V posebej namenjen prostor za anonimno oddajo novorojenčkov, je nekdo položil komaj rojenega dečka. Ko je Chris odprl vrata, je zagledal dojenčka s še vedno pritrjeno popkovino, zavitega v brisačo.

Kasneje je priznal, da je že v tistem trenutku začutil posebno vez s komaj rojenim otrokom. "Vedel sem, da želim biti njegov oče," je povedal za People.

Iz bolnišnice naravnost v njuno srce

Deček, ki sta ga kasneje s soprogo poimenovala Mikey, je zaradi težkega začetka prve tedne preživel na neonatalnem oddelku intenzivne nege. Chris in Janae, ki sta ravno v tistem času zaključila postopke za rejništvo, sta ga obiskovala vsak dan.

Čeprav sprva nista vedela, ali ga bosta sploh lahko vzela domov, sta se nanj močno navezala. Dolgotrajni pravni postopki in zastarela zakonodaja v zvezni državi so posvojitev precej podaljšali, a marca 2025 je prišel srečni konec: Mikey je tudi uradno postal njun sin.

V posebej namenjen prostor za anonimno oddajo novorojenčkov, je nekdo položil komaj rojenega dečka.FOTO: Shutterstock

Kaj so 'baby boxi'?

Gre za posebno možnost, ki staršem v hudi stiski omogoča, da novorojenčka varno, zakonito in popolnoma anonimno predajo v oskrbo. Škatle so nameščene pri gasilskih domovih, bolnišnicah ali policijskih postajah, opremljene pa so z nadzorom temperature in tihim alarmom, ki osebje opozori v nekaj sekundah.

V ZDA so v zadnjih letih vse pogostejše, saj želijo preprečiti nevarna zapuščanja otrok na neprimernih mestih. Hkrati pa odpirajo tudi pomembna vprašanja o podpori ženskam v stiski, poporodni pomoči in duševnem zdravju mater.

Zgodba, ki je ganila svet

Ganljiva zgodba družine Martinez je hitro zaokrožila po tujih medijih in družbenih omrežjih. Na Redditu so številni uporabniki zapisali, da gre za eno najbolj srčnih zgodb leta, mnogi pa so poudarili, da takšni sistemi rešujejo življenja in otrokom omogočijo pot v ljubeče družine.

Družina se lahko rodi na najrazličnejše načine. Včasih po letih čakanja, včasih po bolečih preizkušnjah, včasih pa v eni sami noči, ko se oglasi alarm in nekdo odpre vrata novemu življenju. In prav v tem je njena največja moč: da ljubezen ne izbira poti, ampak samo srce, ki jo sprejme.

Vir: People.com

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

