Nevarno za dojenčke: mleko odpoklicano zaradi toksina

STA
Novice 0
30. 01. 2026 10.21

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije je prek evropskega sistema hitrega obveščanja RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) obvestil javnost o odpoklicu več vrst začetnega mleka za dojenčke zaradi možne prisotnosti toksina cereulida, so sporočili z inšpektorata.

Materino mleko lahko otrok zaužije tudi po steklenički.

Predmet odpoklicev so določene serije naslednjih začetnih formul mleka za dojenčke:

Nestlé: Nan Comfortis 1, Nan Expert Pro HA, Nan Optipro 1, Beba Pre in Beba 1

Aptamil: Pronutra 1, Profutura Pre

Serija živila za posebne zdravstvene namene: Aptamil AR 2

Gre za širši odpoklic, ki se izvaja v več državah zaradi ugotovljene kontaminacije ene od surovin. Proizvajalci trenutno izvajajo laboratorijske analize, da bi potrdili varnost svojih izdelkov, so dodali na inšpektoratu.

Kako poteka nadzor

Pristojni organi v državah članicah EU skrbno spremljajo aktivnosti proizvajalcev. V Sloveniji Zdravstveni inšpektorat nadzira distribucijo odpoklicanih izdelkov in obvešča potrošnike. Ob prejemu informacij o odpoklicu izdelka, ki je bil distribuiran tudi v Sloveniji, inšpektorat spremlja aktivnosti odgovornih distributerjev ter zagotavlja, da so potrošniki pravočasno obveščeni.

Svetovanje potrošnikom

Ker so aktivnosti proizvajalcev in nadzornih organov še vedno v teku, so možni nadaljnji odpoklici. Potrošnikom svetujejo, da redno spremljajo obvestila inšpektorata o nevarnih ali neskladnih izdelkih in da ne uporabljajo mlečnih formul iz odpoklicanih serij.

Proizvajalci so ugotovili, da je vir kontaminacije ena od surovin, zato izvajajo laboratorijske preiskave za potrditev varnosti izdelkov. Pristojni nadzorni organi v državah EU spremljajo distribucijo in varnost izdelkov, Zdravstveni inšpektorat RS pa nadzira odpoklice, obvešča potrošnike in opozarja na nevarne serije.

Mednarodni kontekst odpoklicev:

Francija: Uradne oblasti preiskujejo smrt dveh dojenčkov, ki sta zaužila mlečno formulo iz odpoklicanih serij. Za zdaj ni potrjeno, da je vzrok smrti neposredno kontaminacija mleka, preiskava pa še poteka.

Belgija: Belgijski zdravstveni organi so na podlagi vzorcev blata pri enem dojenčku potrdili okužbo s toksinom cereulida. Otrok je po približno desetih dneh popolnoma okreval.

Staršem svetujejo, da ne uporabljajo mlečnih formul iz odpoklicanih serij, redno spremljajo obvestila Zdravstvenega inšpektorata o nevarnih izdelkih in pri morebitnih zdravstvenih težavah pri dojenčkih nemudoma poiščejo zdravniško pomoč.

