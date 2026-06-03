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Ne boste verjeli, kako je ime njegovemu sinu

Bibaleze.si
Novice 0
03. 06. 2026 11.16

Priljubljeni avstrijski igralec Hans Sigl, ki igra postavnega gorskega zdravnika, je v zasebnem življenju oče štirih otrok. Biološkega sina ima skupaj z nekdanjo ženo Katjo Keller, skupaj z novo partnerico Susanne Kemmler pa je postal očim njenim trem otrokom, ki jih je dobila v prejšnjem razmerju.

Hans Sigl

Zvezdnik se je ob prelomu tisočletja zaljubil v igralko Katjo Keller in z njo dobil sina, ki sta ga poimenovala z imenom Nepomuk Jim Sigl

Njuna ljubezenska zgodba se je nato končala, Sigl pa je začel razmerje z glasbenico Susanne Kemmler, ki ima iz prejšnjega razmerja tri otroke, sinova Jonasa in Niklasa ter hčerko Joano, s katerimi živijo skupaj, medtem ko je Nepomuk ostal z materjo.

Sigl je sicer z nekdanjo ženo Katjo ostal v prijateljskem odnosu, družini pa sta celo tako zelo povezani, da božič vedno praznujeta skupaj.

Hans Sigl s partnerico Sussane Kemmler
Hans Sigl s partnerico Sussane KemmlerFOTO: Profimedia

Fantovsko ime Nepomuk je češko, nemško in madžarsko ime češkega izvora. Ime je podeljeno v čast svetemu Janezu Nepomuku (1345-1393), narodnemu svetniku Češke; njegovo ime pa izvira po Nepomuku, mestu v regiji Pilsen na Češkem. Ime je precej pogosto med rimokatoliki v Avstriji in Nemčiji.

Priljubljena serija se vrača že v 19. sezoni, ki prinaša nove napete zgodbe, težke medicinske primere ter številne družinske preizkušnje. Dr. Martin Gruber se bo znova soočal tudi z bolečimi odločitvami in skrivnostmi iz preteklosti, ki bodo močno vplivale na njegovo življenje.

Od 1. junija dalje lahko nove epizode spremljate na programu POP TV, vsak teden od ponedeljka do četrtka ob 21:15.

Ne zamudite novih čustvenih in napetih trenutkov v eni najbolj priljubljenih serij pri nas!

Pridružite se gledalcem in spremljajte, kako se razpletajo nove zgodbe v gorah!

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