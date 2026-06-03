Ne boste verjeli, kako je ime njegovemu sinu

Zvezdnik se je ob prelomu tisočletja zaljubil v igralko Katjo Keller in z njo dobil sina, ki sta ga poimenovala z imenom Nepomuk Jim Sigl.
Njuna ljubezenska zgodba se je nato končala, Sigl pa je začel razmerje z glasbenico Susanne Kemmler, ki ima iz prejšnjega razmerja tri otroke, sinova Jonasa in Niklasa ter hčerko Joano, s katerimi živijo skupaj, medtem ko je Nepomuk ostal z materjo.
Sigl je sicer z nekdanjo ženo Katjo ostal v prijateljskem odnosu, družini pa sta celo tako zelo povezani, da božič vedno praznujeta skupaj.
Fantovsko ime Nepomuk je češko, nemško in madžarsko ime češkega izvora. Ime je podeljeno v čast svetemu Janezu Nepomuku (1345-1393), narodnemu svetniku Češke; njegovo ime pa izvira po Nepomuku, mestu v regiji Pilsen na Češkem. Ime je precej pogosto med rimokatoliki v Avstriji in Nemčiji.
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