NEOSERV Studio: brezplačna izdelava spletne strani

Spletna stran je pomemben del spletne prisotnosti podjetij, samostojnih podjetnikov, društev in posameznikov. Omogoča predstavitev dejavnosti, storitev, izdelkov ali projekta ter predstavlja lasten spletni kanal, prek katerega nagovarjate obiskovalce in potencialne stranke. Toda izdelava spletne strani je pogosto povezana z razmeroma visoko začetno investicijo, poleg tega pa lahko zahteva tudi precej tehničnega znanja. Pri NEOSERV so zato razvili rešitev, ki celoten postopek bistveno poenostavi. NEOSERV Studio omogoča samostojno izdelavo spletne strani brez programiranja, uporabnikom pa je na voljo celo brezplačen paket.

NEOSERV Studio – do spletne strani brez znanja programiranja

NEOSERV Studio je spletno orodje za vse, ki si želijo svojo spletno stran postaviti hitro, preprosto in brez programerskega znanja. Namesto pisanja programske kode uporabnik spletno stran ureja prek preglednega vizualnega urejevalnika, zato tudi znanje grafičnega oblikovanja ni potrebno. Osnova je način urejanja drag and drop oziroma povleci in spusti. Posamezne elemente spletne strani preprosto postavite na želeno mesto, nato pa jim prilagodite vsebino in videz. Na stran lahko dodajate besedila, slike, galerije, video posnetke, gumbe, kontaktne obrazce in številne druge elemente. Na voljo so tudi profesionalne grafične predloge, zato spletne strani ni treba oblikovati povsem od začetka. Enostavno izberete predlogo, ki najbolje ustreza vašemu projektu, jo prilagodite svojim željam ter dodate lastne vsebine. Takšen način izdelave omogoča, da se postavitve spletne strani lotijo tudi uporabniki, ki se s spletnim oblikovanjem srečujejo prvič.

Kako z NEOSERV do brezplačne spletne strani?

Ena največjih prednosti NEOSERV Studia je možnost, da lahko svojo spletno prisotnost vzpostavite brez stroška izdelave strani in gostovanja. Brezplačni paket NEOSERV Studio namreč vključuje brezplačno uporabo orodja in spletno gostovanje. Potrebujete le domeno, registrirano pri NEOSERV.

icon-expand Urejevalnik NEOSERV Studio FOTO: Arhiv naročnika

Postopek je preprost. Če domene še nimate, najprej registrirate želeni spletni naslov. Če je vaša domena trenutno pri drugem registrarju, jo lahko prenesete k NEOSERV. Nato aktivirate brezplačni paket NEOSERV Studio, izberete grafično predlogo in začnete urejati svojo novo spletno stran.

Kaj vključuje brezplačni paket NEOSERV Studio?

Brezplačni paket je namenjen predvsem uporabnikom, ki za začetek potrebujejo preprosto spletno predstavitev in ne želijo plačevati klasičnega spletnega gostovanja ali izdelave spletne strani. Paket vključuje: - brezplačno uporabo orodja NEOSERV Studio, - brezplačno spletno gostovanje, - možnost izdelave ene vsebinske strani, - 100 MB prostora, - 5 GB mesečnega prometa, - brezplačen SSL certifikat, - spletno stran brez oglasov. Brezplačna rešitev je tako lahko zanimiva za manjša podjetja in samostojne podjetnike, ki potrebujejo osnovno predstavitev dejavnosti, pa tudi za društva, ustvarjalce in posameznike z manjšim spletnim projektom. Ker paket nima časovne omejitve, lahko spletno stran uporabljate brezplačno tudi dolgoročno. Če jo sčasoma prerastete, pa jo preprosto nadgradite z zmogljivejšim paketom.

Izdelava spletne strani po sistemu povleci in spusti

Ena največjih ovir pri samostojni izdelavi spletnih strani je običajno pomanjkanje tehničnega znanja. Pri NEOSERV Studiu je uporabniška izkušnja zasnovana tako, da poznavanje HTML, CSS in drugih spletnih tehnologij ni potrebno. Spletno stran sestavljate vizualno. Elemente izberete in jih z miško povlečete na želeno mesto, vsebino pa lahko nato neposredno urejate. Podoben princip poznamo iz nekaterih drugih sodobnih digitalnih orodij, zato je način dela intuitiven tudi za manj izkušene uporabnike.

icon-expand Urejanje strani z NEOSERV Studio FOTO: Arhiv naročnika

Prednost takšnega pristopa je tudi samostojnost pri urejanju spletne strani. Ko želite spremeniti besedilo, dodati fotografijo ali posodobiti druge informacije, vam za vsako manjšo spremembo ni treba iskati spletnega razvijalca. Vsebino lahko v le nekaj korakih uredite sami.

Brezplačni paket je šele začetek

Osnovna spletna stran lahko povsem zadostuje za prve korake na spletu, z razvojem dejavnosti pa se pogosto pojavijo dodatne potrebe. Več vsebin, več prostora, naprednejše funkcionalnosti ali obsežnejša spletna predstavitev so razlogi, zaradi katerih lahko brezplačni paket sčasoma postane premajhen. NEOSERV Studio zato poleg brezplačne različice ponuja tudi pakete ZAČETNI, PRO in POSLOVNI, namenjene različno zahtevnim spletnim projektom. Razlike med njimi so predvsem v razpoložljivih zmogljivostih in funkcionalnostih. Na strani s primerjavo NEOSERV Studio paketov lahko preverite njihove značilnosti in izberete optimalno rešitev za svoj projekt. Prednost takšnega modela je predvsem v tem, da lahko začnete brezplačno, nato pa paket nadgradite šele takrat, ko spletna stran dejansko potrebuje več.

Za koga je NEOSERV Studio prava izbira?

NEOSERV Studio je namenjen uporabnikom, ki želijo spletno stran izdelati sami, pri tem pa se ne želijo ukvarjati s programiranjem, grafičnim oblikovanjem in tehničnimi podrobnostmi. Primeren je za različne vrste uporabnikov, med drugim za: - samostojne podjetnike in manjša podjetja, ki želijo predstaviti svojo dejavnost; - obrtnike in ponudnike lokalnih storitev, ki potrebujejo osnovno spletno prisotnost; - društva in organizacije, ki želijo na spletu predstaviti svoje aktivnosti; - ustvarjalce in posameznike, ki želijo objaviti svoj projekt ali predstavitev; - vse, ki želijo svojo poslovno idejo najprej preizkusiti z minimalnimi začetnimi stroški.

NEOSERV – zanesljiv partner za vaš spletni projekt

NEOSERV na področju spletnih storitev deluje že od leta 2003. V tem času je postal eden prepoznavnejših slovenskih ponudnikov domen, spletnega gostovanja in drugih rešitev, potrebnih za uspešno prisotnost na spletu. Ponudniku danes zaupa že več kot 24.000 naročnikov, pri njem je registriranih več kot 60.000 domen, kakovost storitev in tehnične podpore pa potrjuje tudi več kot 3.500 pohval uporabnikov.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči