Ne želi na sestrino poroko, ker otroci niso dobrodošli. Katera ima prav?

S.B.
23. 05. 2026 04.00

Kadar beseda nanese na poroko, si pari, predvsem pa neveste, vedno želijo, da bi bilo vse popolno in kot iz pravljice. Marsikateri par se posledično odloči, da zaradi takšnih ali drugačnih razlogov na poroko ne povabi otrok, odzivi na to odločitev pa so po navadi mešani.

Včasih imajo pari v želji, da bi poroka potekala brezhibno in popolno, posebne zahteve. Mednje spada tudi želja, da starši za otroke na ta poseben dan poiščejo varstvo in se dogodka udeležijo brez njih. To je pogosto kontroverzna odločitev, kar dokazuje tudi ena izmed povabljenk, ki se je zaradi tovrstne odločitve odločila zavrniti povabilo na poroko lastne sestre. Na Redditu se je odločila vprašati druge, ali je bila morebiti nepravična do svoje sestre.

Otroci na porokah marsikdaj niso zaželeni gostje. FOTO: Adobe Stock

Užaljena povabljenka je pojasnila, da se njena 27-letna sestra konec meseca poroči in da je goste posebej opozorila na to, da ne smejo s seboj pripeljati svojih otrok. Čeprav avtorica objave nima lastnih otrok, pa jih imata njeni starejši sestri. "Dejala sem, da bom varovala svoje nečake, da se bodo moji starši in moji dve sestri lahko udeležili poroke. Moja sestra, ki se bo poročila, je bila povsem zgrožena nad mojo odločitvijo. Rekla je, da sem sebična, jaz pa sem ji povedala, da se mi ne zdi smiselno priti na družinski dogodek, kjer bom pogrešala polovico svoje družine. Nakar mi je dejala, da bi mi bilo lahko vseeno za to, saj sama nimam otrok," je razložila v objavi. 

Dodala je še, da tudi če bi se starši in starejši dve sestri odločili poiskati varuško in plačati za varstvo otrok, se sama ne bi udeležila poroke. "Mislim, da so moji nečaki veliko boljša družba kot pa oseba, ki jim je prepovedala udeležbo na poroki," je še dejala užaljena teta nepovabljenih otrok. 

Kaj pa vi, bi sprejeli vabilo na poroko, na kateri otroci niso zaželeni?

Komentarji (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

waga7 23. 05. 2026 11.35
Dam prav nevesti
StarWars 23. 05. 2026 08.39
+1
1. To ni družinski dogodek kot bi npr bilo praznovanje božiča. 2. Sedanjibsvet je brez osnovne kulture obnašanja: včasih so bili na poroko povabljeni tudi otroci, vendar so ostali zgolj do popoldne - potem so starši sami od sebe poskrbeli, da so otroci odšli in poskrbeli za varstvo. Nikomur ni bilo potrebno izrecno dati navodila.
