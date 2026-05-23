Ne želi na sestrino poroko, ker otroci niso dobrodošli. Katera ima prav?

Včasih imajo pari v želji, da bi poroka potekala brezhibno in popolno, posebne zahteve. Mednje spada tudi želja, da starši za otroke na ta poseben dan poiščejo varstvo in se dogodka udeležijo brez njih. To je pogosto kontroverzna odločitev, kar dokazuje tudi ena izmed povabljenk, ki se je zaradi tovrstne odločitve odločila zavrniti povabilo na poroko lastne sestre. Na Redditu se je odločila vprašati druge, ali je bila morebiti nepravična do svoje sestre.

Užaljena povabljenka je pojasnila, da se njena 27-letna sestra konec meseca poroči in da je goste posebej opozorila na to, da ne smejo s seboj pripeljati svojih otrok. Čeprav avtorica objave nima lastnih otrok, pa jih imata njeni starejši sestri. "Dejala sem, da bom varovala svoje nečake, da se bodo moji starši in moji dve sestri lahko udeležili poroke. Moja sestra, ki se bo poročila, je bila povsem zgrožena nad mojo odločitvijo. Rekla je, da sem sebična, jaz pa sem ji povedala, da se mi ne zdi smiselno priti na družinski dogodek, kjer bom pogrešala polovico svoje družine. Nakar mi je dejala, da bi mi bilo lahko vseeno za to, saj sama nimam otrok," je razložila v objavi.

Dodala je še, da tudi če bi se starši in starejši dve sestri odločili poiskati varuško in plačati za varstvo otrok, se sama ne bi udeležila poroke. "Mislim, da so moji nečaki veliko boljša družba kot pa oseba, ki jim je prepovedala udeležbo na poroki," je še dejala užaljena teta nepovabljenih otrok.

Kaj pa vi, bi sprejeli vabilo na poroko, na kateri otroci niso zaželeni?