Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža

B.R.
Novice 0
05. 01. 2026 11.52

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) opozarja zavezance na rok in način uveljavljanja posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri odmeri dohodnine za leto 2025.

Davčna obremenitev stroškov dela lani je bila 39,7-odstotna.

Uveljavljanje olajšave je pomembno za znižanje davčne obveznosti in se lahko opravi prek informativnega izračuna dohodnine.

1. Roki za oddajo vloge

Papirnata vloga: do 5. februarja 2026

Elektronska vloga prek eDavkov: do 20. februarja 2026

Opomba: Če boste vlogo oddali prek portala eDavki ali mobilne aplikacije, lahko uporabite predizpolnjeno vlogo, ki vsebuje podatke iz prejšnjega leta ali zadnje oddane vloge. To poenostavi postopek in zmanjša možnost napak.

2. Kdo mora vložiti vlogo?

Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave morajo vložiti:

- Zavezanci, ki med letom niso uveljavljali te olajšave.

- Zavezanci, ki želijo spremeniti medletno uveljavljeno olajšavo.

Vloga se vloži kot Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine.

3. Prednosti poslovanja prek eDavkov

Uporaba eDavkov prinaša več prednosti:

- Predizpolnjen obrazec s podatki iz prejšnjega leta.

- Vgrajene kontrole preprečujejo napačne vnose.

- Postopek je hitrejši in bolj pregleden.

Pomembno: Pred izpolnjevanjem obrazca sistem eDavki preveri, ali je zavezanec prijavljen v eVročanje. Če ni, bo sistem samodejno preusmeril uporabnika k prijavi v eVročanje.

Zavezanci, ki so vključeni v sistem eVročanja, ne bodo prejeli informativnega izračuna v papirnati obliki, temveč bo dokument dostavljen izključno v elektronski obliki v njihov profil v eDavkih.

Za obveščanje o novih dokumentih je treba:

- Posredovati veljaven elektronski naslov.

- Potrditi elektronski naslov prek povezave v potrditvenem sporočilu.

Uporabnikom mobilne aplikacije eDavki priporočamo, da dovolijo potisna sporočila, da bodo pravočasno obveščeni o novih dokumentih.

4. Testni izračun in optimizacija davčne obveznosti

FURS priporoča, da zavezanci pred oddajo vloge uporabijo program za testni izračun dohodnine, ki je na voljo na portalu eDavki. S tem lahko:

Preverite višino olajšave, ki vam pripada.

Optimizirajte davčno obveznost pred oddajo končne vloge.

Na portalu eDavki poiščite povezavo: Napoved za odmero dohodnine 2025.

5. Posebni pogoji za uveljavljanje olajšave

Otroci, starejši od 18 let ali šolajoči se v tujini

Za otroke z oznakami sorodstvenega razmerja A2, A3, A5 (starejši od 18 let) ali B1, ki se izobražujejo:

v tujini,

ali v izobraževalnem programu v Sloveniji, ki ni akreditiran,

je treba priložiti potrdilo o vpisu, ki dokazuje, da se otrok v obdobju uveljavljanja olajšave izobražuje na srednji, višji, visoki ali podiplomski stopnji.

Vzdrževani družinski člani, ki niso rezidenti RS

Če vzdrževani družinski člani niso rezidenti Republike Slovenije in nimajo prijavljenega prebivališča v Sloveniji, je treba:

Priložiti izpolnjen obrazec:

"Izjava in potrdilo o upravičenosti do posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, ki niso rezidenti RS"

Priložiti ustrezna dokazila, ki potrjujejo upravičenost.

6. Kje najti več informacij?

Več informacij o uveljavljanju posebne olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2025 je na voljo na uradni strani Finančne uprave Republike Slovenije: https://www.gov.si.

Preberi še
Družinska olajšava Dohodnina 2025 Finančna uprava eDavki Posebna olajšava
