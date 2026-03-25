Ganljiv trenutek: "Vedno bom tvoj otrok?"

Na družbenih omrežjih je predsednica Republike Slovenije, Nataša Pirc Musar, delila kratek, a ganljiv posnetek s svojo mamo, v katerem se razkrije tista najbolj pristna plat življenja, ki presega funkcije, nazive in javne vloge. V sproščenem pogovoru jo vpraša: "Vedno bom tvoj otrok?" Njena mama ji s toplino in z nasmehom odgovori: "Sigurno."
Ko predsednica v šali doda: "Ampak sem že ful stara," mama hudomušno zaključi: "Nič hudega, tudi jaz!"
Ta preprost dialog, poln topline in ljubezni, je v hipu osvojil srca mnogih. Sporočilo, ki ga nosi, je univerzalno. Ne glede na leta, dosežke ali življenjske poti, za svoje starše vedno ostajamo otroci.
Ob posnetku je predsednica namenila tudi voščilo vsem ženskam in mamam ter poudarila pomen materinske ljubezni, ki nas spremlja skozi vse življenje. Njena objava je opomnik, da so prav takšni drobni, iskreni trenutki tisti, ki imajo največjo vrednost.
Za mnoge starše in otroke je bil ta trenutek tudi priložnost, da se ustavijo, pokličejo svojo mamo ali jo preprosto objamejo. Ker ne glede na vse, mama ostaja mama, za vedno.
Lep materinski dan vsem našim bralkam!
