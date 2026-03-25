Ganljiv trenutek: "Vedno bom tvoj otrok?"

Na družbenih omrežjih je predsednica Republike Slovenije, Nataša Pirc Musar, delila kratek, a ganljiv posnetek s svojo mamo, v katerem se razkrije tista najbolj pristna plat življenja, ki presega funkcije, nazive in javne vloge. V sproščenem pogovoru jo vpraša: "Vedno bom tvoj otrok?" Njena mama ji s toplino in z nasmehom odgovori: "Sigurno."

Ko predsednica v šali doda: "Ampak sem že ful stara," mama hudomušno zaključi: "Nič hudega, tudi jaz!"

Ta preprost dialog, poln topline in ljubezni, je v hipu osvojil srca mnogih. Sporočilo, ki ga nosi, je univerzalno. Ne glede na leta, dosežke ali življenjske poti, za svoje starše vedno ostajamo otroci.