Ganljiv trenutek: "Vedno bom tvoj otrok?"

S.B.
Novice 1
25. 03. 2026 12.56

Ob materinskem dnevu je predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar s svojimi sledilci delila prav poseben in izjemno oseben trenutek. Namesto uradnega nagovora je tokrat v ospredje postavila nekaj veliko bolj univerzalnega, odnos med mamo in hčerko.

natasa pirc musar

Na družbenih omrežjih je predsednica Republike Slovenije, Nataša Pirc Musar, delila kratek, a ganljiv posnetek s svojo mamo, v katerem se razkrije tista najbolj pristna plat življenja, ki presega funkcije, nazive in javne vloge. V sproščenem pogovoru jo vpraša: "Vedno bom tvoj otrok?" Njena mama ji s toplino in z nasmehom odgovori: "Sigurno."

Ko predsednica v šali doda: "Ampak sem že ful stara," mama hudomušno zaključi: "Nič hudega, tudi jaz!"

Ta preprost dialog, poln topline in ljubezni, je v hipu osvojil srca mnogih. Sporočilo, ki ga nosi, je univerzalno. Ne glede na leta, dosežke ali življenjske poti, za svoje starše vedno ostajamo otroci.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob posnetku je predsednica namenila tudi voščilo vsem ženskam in mamam ter poudarila pomen materinske ljubezni, ki nas spremlja skozi vse življenje. Njena objava je opomnik, da so prav takšni drobni, iskreni trenutki tisti, ki imajo največjo vrednost.

Za mnoge starše in otroke je bil ta trenutek tudi priložnost, da se ustavijo, pokličejo svojo mamo ali jo preprosto objamejo. Ker ne glede na vse, mama ostaja mama, za vedno. 

Lep materinski dan vsem našim bralkam!

 

Nataša Pirc Musar materinski dan odnosi med materjo in hčerko družinski trenutki ganljivi trenutki
Komentarji (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lenart Čaubi 25. 03. 2026 13.58
-2
Kdo pa je to?
ODGOVORI
0 2
