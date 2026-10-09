Natalija Gros in igralec Rok Kunaver postala starša

Ljubezenska zgodba Natalije Gros in Roka Kunaverja se je začela pred osmimi leti, ko sta se spoznala v priljubljenem plesnem šovu Zvezde plešejo. Medtem ko je Natalija s svojimi plesnimi nastopi navdušila in osvojila plesni globus, je v oddaji našla tudi nekaj, česar sprva morda ni pričakovala, novo ljubezen.
Kot poroča 24ur.com, naj bi se zakonca zdaj razveselila rojstva prvega skupnega otroka. Novico je po poročanju omenjenega portala razkril radio Aktual, par pa je za zdaj še ni uradno potrdil.
Njuna ljubezen se je začela na plesnem parketu
Natalija in Rok sta se širši javnosti kot par predstavila po koncu druge sezone oddaje Zvezde plešejo leta 2018. Iskrica, ki je preskočila med plesnimi vajami in snemanji, je sčasoma prerasla v trdno ljubezensko zvezo. Marca 2022 sta svojo ljubezen okronala s poroko na Dvorcu Zemono.
Njuno skupno življenje je že od začetka prepleteno tudi z družinsko zgodbo. Natalija ima iz preteklega razmerja z režiserjem Juretom Breceljnikom hčerko Elo, ki je po očetovi smrti ostala brez njega že v zgodnjem otroštvu. Rok je z deklico skozi leta spletel poseben odnos in večkrat spregovoril o pomenu družine v svojem življenju.
Družina, ki je svojo srečo gradila skupaj
Rok je v preteklosti v pogovoru za naš portal pripovedoval, kako se je z Natalijino hčerko postopoma povezal in kako pomemben del njegovega življenja je postala. Ob tem je poudaril, da so skupaj ustvarili pravo družino.
Morebitno novo družinsko poglavje bi tako za zakonca pomenilo posebno prelomnico. A ker svoje zasebno življenje skrbno varujeta pred javnostjo, bo treba na njuno uradno potrditev vesele novice še počakati.
Do takrat jima lahko le zaželimo veliko lepih trenutkov, topline in sreče na njuni skupni življenjski poti.
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