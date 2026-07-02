Njena dveletna hčerka je zbolela za rakom

Ameriška vplivnica Nara Smith , ki je poročena z manekenom Luckyjem Blueom Smithom , je povedala, da sta s soprogom najprej opazila nekaj nenavadnega in deklico odpeljala na urgenco. Tam zdravniki sprva niso znali pojasniti, za kaj gre, odločilen pa je bil obisk pediatra, ki ju je nemudoma napotil v otroško bolnišnico.

Po rentgenskih preiskavah, ultrazvoku in biopsiji so zdravniki potrdili diagnozo ter pojasnili, da se je bolezen že razširila, zato je morala deklica takoj začeti s kemoterapijo.

V čustvenem videu je 24-letnica priznala, da je bilo zadnje obdobje izjemno zahtevno. Poleg skrbi za bolno hčerko je morala usklajevati še skrb za preostale tri otroke, delo in okrevanje po rojstvu najmlajše hčerke. Povedala je, da je prav zaradi družinske preizkušnje v zadnjih mesecih manj objavljala na družbenih omrežjih.