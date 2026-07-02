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Njena dveletna hčerka je zbolela za rakom

S.B.
Novice 0
02. 07. 2026 08.41

Priljubljena vplivnica in manekenka Nara Smith je z javnostjo delila eno najtežjih izkušenj svojega življenja. Na družbenih omrežjih je razkrila, da so njeni dveletni hčerki Whimsy Lou konec lanskega leta diagnosticirali raka.

Nara Smith

Ameriška vplivnica Nara Smith, ki je poročena z manekenom Luckyjem Blueom Smithom, je povedala, da sta s soprogom najprej opazila nekaj nenavadnega in deklico odpeljala na urgenco. Tam zdravniki sprva niso znali pojasniti, za kaj gre, odločilen pa je bil obisk pediatra, ki ju je nemudoma napotil v otroško bolnišnico. 

Nara in Lucky Blue Smith.
Nara in Lucky Blue Smith.FOTO: Profimedia

Po rentgenskih preiskavah, ultrazvoku in biopsiji so zdravniki potrdili diagnozo ter pojasnili, da se je bolezen že razširila, zato je morala deklica takoj začeti s kemoterapijo.

V čustvenem videu je 24-letnica priznala, da je bilo zadnje obdobje izjemno zahtevno. Poleg skrbi za bolno hčerko je morala usklajevati še skrb za preostale tri otroke, delo in okrevanje po rojstvu najmlajše hčerke. Povedala je, da je prav zaradi družinske preizkušnje v zadnjih mesecih manj objavljala na družbenih omrežjih.

Nara Smith delila pretresljivo vest o raku dveletne hčere.
Nara Smith delila pretresljivo vest o raku dveletne hčere. FOTO: Profimedia

Nara in Lucky Blue Smith imata skupaj štiri otroke: Rumble Honey, Slima Easyja, Whimsy Lou in najmlajšo Fawnie Golden. Lucky je tudi oče hčerke Gravity iz prejšnje zveze.

Čeprav vplivnica ni razkrila, za katero vrsto raka gre niti kakšno je trenutno zdravstveno stanje njene hčerke, je poudarila, da želi z deljenjem svoje zgodbe spodbuditi starše, naj zaupajo svojemu občutku in ob morebitnih skrbeh čim prej poiščejo zdravniško pomoč. Obenem je izrazila hvaležnost zdravstvenemu osebju in družinam, ki so jim v najtežjih trenutkih nudile podporo.

Vir: People.com

Nara Smith otroško zdravje diagnoza raka starševstvo pediatrija
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