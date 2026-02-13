Naj bo zima varna in zabavna: 10 pravil za smučanje

Smučanje je ena najbolj priljubljenih zimskih aktivnosti v Sloveniji, zato je nujno poskrbeti, da je hkrati tudi varno. Ključni elementi so spoštovanje pravil FIS, uporaba čelade in ustrezne zaščitne opreme ter strokovno učenje smučanja, predvsem pri otrocih in začetnikih. S poudarkom na varnosti poteka tudi akcija Šolar na smuči, ki osnovnošolcem omogoča prvi stik s smučanjem pod vodstvom usposobljenih učiteljev. Otrokom na prijazen in praktičen način predstavijo pravila vedenja na zasneženih površinah, s čimer se že zgodaj vzpostavlja varna in odgovorna smučarska kultura.

Pravila FIS – prometna kultura na snegu

Smučarska zveza Slovenije v sodelovanju z Združenjem slovenskih žičničarjev in Policijo redno opozarja na pravila FIS – pravila, ki urejajo obnašanje na urejenih smučiščih in jih lahko primerjamo s prometnimi pravili na cesti. Smučar mora hitrost in način vožnje prilagoditi svojemu znanju, stanju proge, vidljivosti in gneči. Pri prehitevanju je pomembno, da ne ogroža drugih, ustavljanje pa naj bo le na preglednih mestih. V primeru nesreče je dolžnost vsakega smučarja, da pomaga ali vsaj obvesti reševalce. Romana Križaj, policistka in smučarka na Policijski postaji Kranj, je poudarila: "Pomembno je, da otroke že od prvih smučarskih korakov naprej ozaveščamo o pravilih FIS. Pri preventivi veliko vlogo odigrajo tudi starši s svojim zgledom in mediji, ki naša prizadevanja delijo s Slovenci. Če bi vsi smučarji upoštevali zlatih 10 pravil FIS, bi bilo smučanje varno in še bolj zabavno. Policija opaža, da smučarji največkrat ne upoštevajo pravil glede prilagojene hitrosti in prehitevanja, kar sta tudi glavna vzroka za nesreče."

icon-expand Prava oprema, izbira ustreznega smučišča in dobra organizacija so ključni za brezskrben družinski dan na snegu. FOTO: Profimedia

Čelada in zaščitna oprema kot standard

Pri otrocih do 14. leta je uporaba čelade zakonsko obvezna, pri čemer si strokovnjaki želijo, da bi jo kot samoumevni del opreme nosili tudi odrasli. Čelada bistveno zmanjša posledice padcev in trkov, zlasti na trših ali poledenelih površinah. K varnemu smučanju prispevajo tudi pravilno nastavljene vezi, dobro prilegajoči se smučarski čevlji, smučarska očala ter oblačila, ki omogočajo toploto, suhost in neovirano gibanje. Barbara Trebušak s smučišča Krvavec poudarja: "Otroci, za katere je čelada obvezna, jo seveda uporabljajo, v zadnjih letih pa postaja stalnica tudi med odraslimi. Pri ozaveščanju smučarjev o pomembnosti zaščitne opreme tesno sodelujemo s šolo smučanja, ki obiskovalce opozarja, da je čelada pomembna tudi pri krajših spustih in premikih po smučišču. Pri zaznanih nesrečah opažamo, da večina udeležencev nosi čelado, kar pomembno zmanjšuje posledice padcev in trkov."

Smučarski učitelji in varno učenje smučanja

Prvi koraki na snegu so najvarnejši pod vodstvom usposobljenih učiteljev. Ti otroke in začetnike učijo osnovne tehnike drsenja, ustavljanja in zavojev, hkrati pa razlagajo pravila na progi, varno vključevanje na smučišče, uporabo vlečnic in sedežnic ter pomen oznak na progah. Sistematično učenje zmanjšuje možnost napačnih reakcij in precenjevanja sposobnosti, ki pogosto vodita v nesreče. Uroš Zupan, direktor Smučarske zveze Slovenije, pojasnjuje: "Voden dan na snegu s strani učitelja smučanja je najboljša pot do varnega spoznavanja zimskih športov. Otroci smučarsko znanje osvajajo postopoma, od lažjega k zahtevnejšemu, hkrati pa se seznanijo z 10 pravili FIS. Sistematična vadba učiteljev smučanja s svojimi izkušnjami naredi smučanje varno in zabavno." Tudi Luka Štumberger iz Šole snežnih športov Krvavec meni: "Začetek učenja tako za otroke kot odrasle v družbi učitelja smučanja je najbolj prijazen način, saj bodo spoznali osnove tehnike in varnosti na smučiščih ter pripravljeni na nadaljnje zabavne smučarske izkušnje."

icon-expand Pri otrocih do 14. leta je uporaba čelade zakonsko obvezna, pri čemer si strokovnjaki želijo, da bi jo kot samoumevni del opreme nosili tudi odrasli. FOTO: Profimedia

Starši in rekreativci kot zgled na snegu

Otroci pogosto posnemajo vedenje odraslih. Ko starši dosledno nosijo čelado, prilagodijo hitrost znanju in razmeram, izbirajo manj zahtevne proge in upoštevajo navodila osebja, postavljajo jasen vzor varnega smučanja. Pomembno je tudi, da se smučarski dan konča pravočasno, saj se veliko nesreč zgodi proti koncu dneva, ko utrujenost poveča tveganje. Jure Košir, nekdanji vrhunski alpski smučar in ambasador akcije Šolar na smuči, je izpostavil: "Poleg učiteljev smučanja so največji zgled otrokom prav starši, ki s svojim vedenjem in poudarjanjem varnosti vzgajajo male junake zime. Velik poudarek je potreben na izbiri opreme – prava čelada in zaščita za hrbet sta nujna, ne smemo pa pozabiti na pregled vezi in smučarskih čevljev. Prav tako je pomemben postopen začetek sezone, da se privadimo na smučarske občutke in novo opremo."

10 ključnih pravil za varno smučanje