Na poroko sta namesto svatov povabila 100 otrok brez staršev

Namesto zlata otroci, ki so potrebovali pozornost

V turškem mestu Sanlurfa so poroke pogosto povezane z bogatimi darili, zlasti z zlatim nakitom, ki ga gostje podarijo mladoporočencema. Muhammed in Fatma Çakmak pa sta se skupaj s svojima družinama odločila, da bosta običajno tradicijo obrnila na glavo. Svoje goste sta prosila, naj namesto poročnega nakita na slavje pripeljejo otroka brez staršev. Želela sta, da bi svojo srečo delila z otroki, ki se pogosto znajdejo v težkih življenjskih okoliščinah. Njuna prošnja ni ostala neopažena. S pomočjo turške humanitarne organizacije IHH se je poročnega slavja udeležilo približno 100 otrok. Namesto da bi bil večer namenjen predvsem obdarovanju mladoporočencev, je postal priložnost za druženje in razveseljevanje najmlajših.

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Želela sem si, da bi bili namesto nakita z nami otroci

Nevesta Fatma je po poročanju turške državne tiskovne agencije Anadolu Ajans povedala, da ji je duhovno zadovoljstvo pomembnejše od materialnih dobrin. Pojasnila je, da je bila zelo vesela, ker so lahko na tako poseben dan z njima tudi otroci brez staršev. Želela si je, da bi bili namesto poročnega nakita del njunega slavja prav oni. Tudi ženin Muhammed je poudaril, da jima je druženje z otroki prineslo veliko sreče. S svojo odločitvijo sta želela biti zgled drugim parom in pokazati, da lahko mladoporočenca svojo srečo delita tudi z ljudmi zunaj svojega najožjega kroga. Njegov oče Celal je pojasnil, da so želeli najlepši dan v življenju družine obogatiti tako, da bi se otroci počutili sprejete in bi tudi sami doživeli nekaj lepega.

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Otroci so domov odšli z nasmehi

Posebnega dogodka se je udeležil tudi takratni župan občine Karaköprü Metin Baydilli, ki je opravil poročni obred. Mladoporočenca je zaradi njune odločitve povabil, naj ju gostje pozdravijo z aplavzom, otrokom pa je prinesel igrače. Otroci so se tako lahko pridružili praznovanju in prejeli pozornost, ki je bila namenjena njim. Med njimi je bil tudi 11-letni Kerim Sevim, ki je povedal, da je na poroko prišel prek organizacije IHH, čeprav mladoporočencev pred tem ni poznal. Dogodek mu je ostal v lepem spominu, paru pa je zaželel veliko sreče. Po poročanju Anadolu Ajans so se otroci po koncu slavja domov vrnili zadovoljni.

Zgodba, ki tudi po letih znova nagovarja ljudi

Poroka Muhammeda in Fatme Çakmak je potekala oktobra 2019, vendar je njuna odločitev znova pritegnila pozornost aprila 2024, ko so se posnetki dogodka ponovno razširili po družbenih omrežjih. S tem sta zaljubljenca dokazala, da za praznovanje ni vedno najpomembnejše, koliko daril prejmemo, temveč tudi, koliko veselja lahko podarimo drugim. Z odločitvijo, da v svoje slavje vključita otroke brez staršev, sta pokazala, da lahko osebni srečni trenutki dobijo še globlji pomen, ko jih delimo z ljudmi, ki potrebujejo podporo in občutek pripadnosti.