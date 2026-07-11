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Opozorilo staršem: Izogibajte se izbiri modrih kopalk!

S.B.
Novice 2
11. 07. 2026 04.00

Ko starši izbirajo kopalke za svoje otroke, običajno največ pozornosti namenijo velikosti, udobju in priljubljenim motivom. Toda strokovnjaki za varnost v vodi opozarjajo, da je lahko prav barva kopalk eden od dejavnikov, ki v nujnih primerih odloča o dragocenih sekundah.

kopalke

Zakaj modre kopalke niso najboljša izbira?

Razlog je preprost. Modri odtenki se pod vodo pogosto zlijejo z okolico. V bazenih se lahko ujemajo z barvo vode in dna, v jezerih ali morju pa z naravno modrino oziroma zelenkastimi odtenki vode. Če otrok zdrsne pod gladino ali se znajde v težavah, ga je zato precej težje hitro opaziti.

Več testov vidljivosti, ki jih je izvedlo podjetje Alive Solutions in jih povzemajo zdravstvene ustanove ter organizacije za varnost v vodi v ZDA in Veliki Britaniji, je pokazalo, da svetlo modre, temno modre in turkizne kopalke med najmanj opaznimi barvami. Slabo vidne so bile tudi bele kopalke, ki zaradi odboja svetlobe pogosto skoraj izginejo pod gladino.

Ko otrok nosi modre kopalke, ga pod vodo skoraj ne moreš videti.
Ko otrok nosi modre kopalke, ga pod vodo skoraj ne moreš videti.FOTO: Adobe Stock

Inštruktorica plavanja in mama Nikki Scarnati je na spletni platformi TikTok starše opozorila, zakaj bi morali med vsemi barvami kopalk izločiti ravno modre. V video posnetku je med igro v bazenu pokazala svojo deklico, oblečeno v modre kopalke. 

"Poglejte, kako težko jo je videti pod vodo. In to v mirni vodi. Ne s kupom drugih otrok, ki se igrajo in čofotajo naokoli ter se imajo lepo. Celo na sončni svetlobi. Poglejte, kako težko jo je opaziti v teh kopalkah," je poudarila zaskrbljena mama. Mnogi komentatorji so se strinjali z njenim opažanjem, med njimi tudi nekdanji reševalec, ki je dejal, da ima Nikki popolnoma prav in dodal: "Vsak odtenek modre je težko videti pod vodo, prav tako pa tudi vse pastelne svetle barve na splošno."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na vprašanje, ali so temno modre kopalke v redu, je Nikki izjavila: "Študije so pokazale, da so kopalke v neon odtenkih najboljše, vendar so tudi rdeče, oranžne in rumene precej varne." 

Tudi drugi reševalec je prispeval svoje mnenje na to temo in opozoril: "Vsekakor pomaga, če so kopalke v svetlih barvah, še posebej če je bazen zelo zaseden."

V dokaz tem trditvam je eden od staršev med komentarji dodal, kako so živo barvne kopalke rešile življenje njegovemu otroku: "Fluorescentne barve so rešile življenje mojega sina. Potopil se je v motni vodi in videl sem le majhen delček zelene barve ter ga nemudoma zgrabil." 

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Zakaj je to pomembno?

Utopitev je pogosto tiha. Otroci praviloma ne kričijo in ne mahajo z rokami, kot prikazujejo filmi. Če otrok zdrsne pod gladino, ga morajo starši ali reševalci opaziti čim hitreje.

Vsaka sekunda je lahko odločilna, zato lahko bolj kontrastna barva kopalk predstavlja dodatno varnostno prednost. Na pomen izbire živih barv opozarja tudi Royal Life Saving Society UK, ki staršem svetuje, naj se izogibajo predvsem modrim, belim in sivim kopalkam.

Vsak odtenek modre je težko videti pod vodo, prav tako pa tudi vse pastelne svetle barve na splošno.
Vsak odtenek modre je težko videti pod vodo, prav tako pa tudi vse pastelne svetle barve na splošno.FOTO: Shutterstock

Barva kopalk ne nadomesti nadzora

Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da tudi najbolj vidne kopalke ne preprečijo nesreče. Najpomembnejši varnostni ukrepi ostajajo:

- otrok naj bo v vodi ves čas pod neposrednim nadzorom odrasle osebe,

- odrasli naj med nadzorom ne uporabljajo mobilnega telefona ali drugih motenj,

- otroci naj se čim prej naučijo plavati,

- v odprtih vodah naj mlajši otroci uporabljajo ustrezno rešilno opremo.

Barva kopalk je le dodatna pomoč pri hitrejšem zaznavanju otroka, nikakor pa ne more nadomestiti pozornega nadzora.

Kaj priporočajo strokovnjaki?

Če kupujete kopalke za mlajšega otroka, je priporočljivo izbrati enobarvne fluorescentne oziroma zelo žive odtenke, ki ustvarijo močan kontrast z vodo.

Najprimernejše so:

- neon oranžna,

- neon rumena,

- neon zelena,

- intenzivna rožnata.

Modri, turkizni, beli in sivi odtenki pa so zaradi slabše vidljivosti manj priporočljivi, še posebej za mlajše otroke, ki še niso samozavestni plavalci.

Čeprav se izbira barve morda zdi nepomembna, lahko prav dobra vidljivost v kritičnem trenutku pomeni razliko med tem, da otroka opazimo takoj ali nekaj sekund prepozno.

Vir: Swimmy.org

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Komentarji (2)

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Ramzess 11. 07. 2026 10.11
Dober nasvet, a zanj morajo vedeti tudi proizvajalci kopalk.
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Ne boste verjeli 12. 04. 2023 11.06
Končno nekaj pametnega.
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