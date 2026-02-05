Omejitve za mlajše od 15 let: Vlada za strožjo uporabo družbenih omrežij

Kot je po seji vlade, ki je potekala v okviru vladnega obiska v koroški regiji, pojasnil podpredsednik vlade Matej Arčon, je pobudo pripravilo ministrstvo za kulturo, pred sprejetjem konkretnih zakonskih ukrepov pa se bodo do izhodišč opredelili še stroka in ministrstvo za digitalno preobrazbo.
Po besedah Arčona želi vlada s pripravo zakonske podlage nasloviti negativne učinke uporabe družbenih omrežij na otroke in mladostnike. Po svetu in v Evropi je to v zadnjih tednih in mesecih zelo aktualna tema. S tem tudi kot vlada kažemo, da nam je mar za naše otroke, je poudaril.
Vlada namerava regulirati predvsem tista družbena omrežja, na katerih se množično delijo vsebine, ter omejiti njihovo uporabo za mlajše od 15 let. Med platformami, ki jih je Arčon izrecno omenil, sta tudi TikTok in Snapchat. Kot je pojasnil, bodo izhodišča še dodatno dopolnjena v sodelovanju s stroko, nato pa bo pripravljena ustrezna zakonska podlaga, seveda z namenom zaščite otrok in mladostnikov.
Slovenska pobuda sledi trendom v tujini. Po decembrski uvedbi prepovedi dostopa do družbenih omrežij za mlajše od 16 let v Avstraliji se tudi v Evropi krepi pritisk za podobno ukrepanje. Med državami, ki že sprejemajo ali napovedujejo konkretne korake, so Francija, Danska in Grčija, v tem tednu pa sta starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij napovedali tudi Španija in Portugalska.
Pobude za strožji nadzor nad uporabo družbenih omrežij se pojavljajo tudi na ravni Evropske unije. Evropski parlament je novembra lani sprejel nezavezujočo resolucijo, v kateri je pozval k uvedbi starostne meje 16 let za samostojno uporabo družbenih omrežij, platform za izmenjavo videoposnetkov in orodij umetne inteligence. Mladi, stari med 13 in 16 let, bi po tem predlogu do teh storitev lahko dostopali le z dovoljenjem staršev ali skrbnikov.
O nujnosti razmisleka o starostnih omejitvah se je že septembra lani izrekla tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Zavzela se je za to, da mora Evropska unija preučiti možnost uvedbe starostne omejitve za dostop do družbenih omrežij, ter napovedala oblikovanje panela strokovnjakov, ki bi pripravili priporočila za nadaljnje ukrepanje.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV