Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Omejitve za mlajše od 15 let: Vlada za strožjo uporabo družbenih omrežij

STA
Novice 0
05. 02. 2026 14.35

Vlada je potrdila izhodišča za pripravo zakonske omejitve uporabe družbenih omrežij za otroke in mladostnike, mlajše od 15 let.

Družbena omrežja

Kot je po seji vlade, ki je potekala v okviru vladnega obiska v koroški regiji, pojasnil podpredsednik vlade Matej Arčon, je pobudo pripravilo ministrstvo za kulturo, pred sprejetjem konkretnih zakonskih ukrepov pa se bodo do izhodišč opredelili še stroka in ministrstvo za digitalno preobrazbo.

Po besedah Arčona želi vlada s pripravo zakonske podlage nasloviti negativne učinke uporabe družbenih omrežij na otroke in mladostnike. Po svetu in v Evropi je to v zadnjih tednih in mesecih zelo aktualna tema. S tem tudi kot vlada kažemo, da nam je mar za naše otroke, je poudaril.

Vlada namerava regulirati predvsem tista družbena omrežja, na katerih se množično delijo vsebine, ter omejiti njihovo uporabo za mlajše od 15 let. Med platformami, ki jih je Arčon izrecno omenil, sta tudi TikTok in Snapchat. Kot je pojasnil, bodo izhodišča še dodatno dopolnjena v sodelovanju s stroko, nato pa bo pripravljena ustrezna zakonska podlaga, seveda z namenom zaščite otrok in mladostnikov.

Slovenska pobuda sledi trendom v tujini. Po decembrski uvedbi prepovedi dostopa do družbenih omrežij za mlajše od 16 let v Avstraliji se tudi v Evropi krepi pritisk za podobno ukrepanje. Med državami, ki že sprejemajo ali napovedujejo konkretne korake, so Francija, Danska in Grčija, v tem tednu pa sta starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij napovedali tudi Španija in Portugalska.

V Avstraliji konec družbenih omrežij za mladoletne
Preberi še
V Avstraliji konec družbenih omrežij za mladoletne

Pobude za strožji nadzor nad uporabo družbenih omrežij se pojavljajo tudi na ravni Evropske unije. Evropski parlament je novembra lani sprejel nezavezujočo resolucijo, v kateri je pozval k uvedbi starostne meje 16 let za samostojno uporabo družbenih omrežij, platform za izmenjavo videoposnetkov in orodij umetne inteligence. Mladi, stari med 13 in 16 let, bi po tem predlogu do teh storitev lahko dostopali le z dovoljenjem staršev ali skrbnikov.

O nujnosti razmisleka o starostnih omejitvah se je že septembra lani izrekla tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Zavzela se je za to, da mora Evropska unija preučiti možnost uvedbe starostne omejitve za dostop do družbenih omrežij, ter napovedala oblikovanje panela strokovnjakov, ki bi pripravili priporočila za nadaljnje ukrepanje.

Ali bomo tudi v Sloveniji mladostnikom prepovedali družbena omrežja?
Preberi še
Ali bomo tudi v Sloveniji mladostnikom prepovedali družbena omrežja?
družbena omrežja otroci mladostniki zakonske omejitve Vlada RS mladoletniki digitalna varnost
Naslednji članek
Svet slavnih

Ganljivo sporočilo skeptikom: Vsaka družina je edinstvena in veljavna

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1522