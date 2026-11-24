Miley in glasbenik Maxx Morando sta si večno zvestobo obljubila na intimni poroki v Palm Springsu v Kaliforniji. Med povabljenimi so bili poleg njenih staršev tudi njena sestra Noah Cyrus, Tishin mož Dominic Purcell ter Billyjeva partnerka Elizabeth Hurley in njen sin Damian.

Mama govorila o čarobnem večeru, oče o družini, združeni v ljubezni

Mileyjina mama Tish je po poroki objavila fotografijo, na kateri pozira z možem Dominicom Purcellom. Ob njej je zapisala, da je vstopila v najbolj čaroben večer. Dodala je začetnici mladoporočencev in datum poroke.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Še posebej čustveno sporočilo pa je objavil njen oče Billy Ray Cyrus. Ob fotografijah s poroke, med katerimi je tudi posnetek njegovega plesa s hčerko, je zapisal, da se je njegova deklica poročila z ljubeznijo svojega življenja. "Ne znam opisati, kako čudovito je bilo imeti vso svojo družino v enem prostoru, združeno v ljubezni," je zapisal. Hčerki je namenil tudi besede ponosa in ji zaželel vse najboljše, njenega izbranca Maxxa pa z veseljem pozdravil v družini. Zapis je sklenil z mislijo, da sta mladoporočenca ustvarjena drug za drugega in da se veseli, da bo njuno srečo praznoval še dolgo.

Posebno ganljiv je tudi izbor fotografij, ki jih je delil Billy Ray

Na eni od njih z Miley plešeta na poročnem slavju, na drugi pa je pevka ujeta v čustvenem trenutku med Maxxovimi poročnimi zaobljubami. Objavil je tudi fotografije s svojo partnerko Elizabeth Hurley in njenim sinom Damianom. Elizabeth je v komentarju svojemu izbrancu namenila preproste, a prisrčne besede: "Ljubim te."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Po letih nesoglasij so znova sedli skupaj kot družina

Družinska sreča na poroki ima še toliko večjo težo, če poznamo ozadje odnosov v družini Cyrus. Mileyjina starša sta se po skoraj 30 letih zakona razšla, njun ločitveni postopek pa je bil zaključen leta 2023. V naslednjih letih so se pojavila tudi ugibanja o napetih odnosih med Miley in očetom. Pevka se med drugim ni udeležila njegove poroke s Firerose, njun odnos pa je bil nekaj časa precej odmaknjen. Vendar se je v zadnjem obdobju odnos med očetom in hčerko očitno izboljšal. Pomemben korak k ponovnemu zbližanju naj bi bila tudi Mileyjina pesem Secrets, ki jo je namenila očetu. Sama je pojasnila, da se v njunem odnosu včasih lažje sporazumevata skozi glasbo kot z dolgimi pogovori. Po poročanju revije People je bilo za družinske člane še posebej ganljivo, da so se po vseh vzponih in padcih znova zbrali na enem mestu. Vir blizu družine je povedal, da so si vsi želeli predvsem, da bi se Miley na svoj poročni dan počutila ljubljeno in da bi doživela nepozabno in čarobno slavje.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

In prav to je bilo mogoče začutiti tudi v objavah njenih staršev

Tish s svojo kratko, a pomenljivo mislijo o čarobnem večeru, Billy Ray pa z zapisom o družini, združeni v ljubezni, sta pokazala, da so bili na ta dan v ospredju hčerina sreča, ponos in družinska povezanost. Nesoglasja so del družinske zgodbe, vendar najpomembnejši trenutki pokažejo, da vezi med starši in otroki pogosto presegajo zamere, razočaranja in pretekle spore. Miley je na svoj veliki dan ob sebi imela oba starša. Četudi so se med njimi v preteklosti pokazala trenja, je bila tokrat očitno najpomembnejša ljubezen.