33-letna pevka Miley Cyrus in glasbenik Maxx Morando sta si obljubila večno zvestobo na intimni poročni slovesnosti v Palm Springsu. Čeprav sta svojo zvezo večinoma ohranjala stran od oči javnosti, so po poroki v javnost prišle tudi podrobnosti njunih zaobljub. In prav Mileyjine besede so pritegnile posebno pozornost. "Preden sem te spoznala, sem bila izgubljena, ko sem našla tebe, pa sem našla samo sebe. Ustvarjanje s teboj je moja najljubša stvar na svetu, zato komaj čakam, da ustvariva otroka! Upam, da bo imel najin otrok tvoje lase, predvsem pa tvoj čudoviti duh," naj bi svojemu izbrancu dejala pevka. Maxx pa ji je v svojih zaobljubah obljubil, da bo mož, ob katerem se bo počutila varno in podprto, ter da bo vedno prisoten zanjo in njuno družino. Dodal je še, da je zaradi nje postal boljša različica samega sebe.

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Včasih je odkrito govorila, da materinstvo ni njena želja

Miley nikoli ni skrivala, da ima do materinstva nekoliko drugačen odnos od pričakovanj, ki jih družba pogosto postavlja pred ženske. Že leta 2019 je v intervjuju za revijo Elle spregovorila o tem, zakaj si ne želi otrok. Takrat je svojo odločitev povezala predvsem z okoljem in prihodnostjo planeta. Poudarila je, da otroka ne želi pripeljati na svet, dokler ne bo prepričana, da bo lahko odraščal na zdravem planetu. Leta 2024 je v pogovoru za revijo W Magazine ponovno spregovorila o tej temi. Priznala je, da pri 31 letih še vedno ne ve, ali si želi otrok ali ne. Ob tem se je pošalila, da so njeni oboževalci na neki način že njeni otroci, podobno kot je o svojih oboževalcih govorila njena botra Dolly Parton. Tudi v pogovoru za The New York Times, je priznala, da materinstvo nikoli ni bilo nekaj, do česar bi čutila posebno strast. Pojasnila je, da gre za veliko odgovornost, predanost in energijo ter da si nikoli ni ustvarila jasne predstave, da mora postati mama. Zato je njena poročna izpoved toliko bolj presenetljiva. Čeprav ne pomeni nujno, da je že sprejela dokončno odločitev o materinstvu, je jasno, da si je z Maxxom začela predstavljati tudi skupno družinsko prihodnost.

icon-expand Miley in Maxx. FOTO: Profimedia

Po propadlem zakonu je znova našla ljubezen

Miley in Maxx sta se začela sestajati leta 2021, njuna zveza pa je bila dolgo precej zasebna. Glasbenik jo je decembra 2025 zaprosil za roko, zaroko pa je pevka pozneje tudi javno potrdila. Za Miley je to drugi zakon. Leta 2018 se je poročila z igralcem Liamom Hemsworthom, s katerim sta bila v zvezi z več prekinitvami več let. Njun zakon se je končal leta 2019. V poznejših intervjujih je Miley večkrat spregovorila o osebni rasti, novih začetkih in tem, kako pomembno je, da v partnerskem odnosu ostane zvesta sama sebi. Ravno to sporočilo pa je pevka zajela tudi v svojih poročnih zaobljubah. Ni govorila zgolj o ljubezni, temveč o tem, kako ji je odnos z Maxxom pomagal, da je znova našla samo sebe.