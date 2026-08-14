Denis Avdić vnuku Mihe Deželaka namenil posebno sporočilo

Za Miho Deželaka je bil včerajšnji dan nekaj posebnega. V etru Radia 1 je namreč razkril, da se je njegova družina povečala za novega člana. Njegova starejša hči Mojca je postala mamica dečku Tilnu, Deželak pa je prvič v življenju dobil naziv dedek. Deželak je nato razkril nekaj podrobnosti o rojstvu svojega prvega vnuka. Tilen je ob rojstvu meril 51 centimetrov, porod pa je bil po besedah srečnega dedka precej dolg. "Maratonski porod" je pomenil tudi kar nekaj skrbi in neprespano noč. Kljub temu je najpomembnejše, da je z mamico in dojenčkom vse v redu. Mojca je po očetovih besedah utrujena, a srečna, mali Tilen pa je že dobil posebno družinsko značilnost – "pravi Deželakov nosek".

icon-expand Miha Deželak je postal dedek. FOTO: POP TV

"Ko čakaš svojega otroka, misliš, da imaš vse pod nadzorom"

Deželak je ob tem iskreno opisal tudi, kako drugače je doživljal čakanje na vnuka kot nekoč čakanje na svoje otroke. Ko pričakuješ svojega otroka, imaš občutek, da si lahko ves čas zraven in da imaš stvari vsaj nekoliko pod nadzorom. Ko postaneš dedek, pa je drugače. "Tukaj pa lahko samo čakaš. Noč je bila neskončno dolga," je povedal presrečni Deželak.

Denis Avdić Tilnu napisal prav posebno pismo

Ob rojstvu malega Tilna se je oglasil tudi Denis Avdić, dolgoletni sodelavec Mihe Deželaka. Novemu družinskemu članu je pripravil hudomušno, a obenem zelo ganljivo sporočilo, v katerem mu je predstavil njegovega dedka. V njem ni pozabil na številne Deželakove značilnosti – od njegovih kolesarskih dresov, nenavadne "hierarhije", ki vlada v Deželakovi družini, do njegovega dela na radiu in seveda slovesa Deželak Junak. Tilnu je med drugim v šali pojasnil, da je njegov dedek človek, ki vsak dan poslušalcem razlaga, kje so zastoji, sam pa naj bi pogosto zamujal v službo. Posebej ga je opozoril tudi na dedkovo ljubezen do hrane. "Ta človek med zajtrkom razmišlja o kosilu, med kosilom o sladici, med sladico o večerji in zvečer ga skrbi, kaj bo jutri za zajtrk. Ko boš dovolj velik, da boš jedel normalno hrano, pazi na svoj krožnik. To ti govorim kot človek z dvajsetletnimi izkušnjami," je šaljivo zapisal Avdić. A za šalami se je skrivala precej bolj čustvena misel.

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"Dobil si res dobrega dedka"