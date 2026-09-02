Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Ob očetovem 68. rojstnem dnevu spregovoril o njegovi zapuščini

N. Č.
Novice 0
02. 09. 2026 03.00

Ob 68. obletnici rojstva glasbene legende se je Prince Jackson pridružil oboževalcem v Las Vegasu. S prebiranjem misli o pomembnosti očetove glasbe in njegovem vplivu na svet poudarja, kako pomembno je ohranjanje spomina na najbližje.

Michael Jackson

Mineva 17 let od smrti Michaela Jacksona, a spomin na legendarnega glasbenika ostaja živ. Ob njegovem 68. rojstnem dnevu se je v Las Vegasu redko pojavil njegov najstarejši sin Prince Jackson, ki se je pridružil številnim oboževalcem in se poklonil očetovi zapuščini.

Še vedno trdi, da je biološki oče otrok Michaela Jacksona
Preberi še
Še vedno trdi, da je biološki oče otrok Michaela Jacksona

Ganljiv poklon očetu

Prince Jackson, ki je danes star 29 let, se je 29. avgusta udeležil posebnega dogodka ob rojstnem dnevu svojega očeta v okviru predstave Michael Jackson ONE priljubljenega Cirque du Soleil v Las Vegasu, poroča revija People. Na posnetkih, ki so zaokrožili po spletu, ga je mogoče videti med množico oboževalcev, ko skupaj z njimi vzklikne: 'Vse najboljše, Michael!'

Ob tej priložnosti je za revijo People spregovoril tudi o očetovi zapuščini. Dejal je, da ga navdušuje, kako tudi mlajše generacije odkrivajo Michaelovo glasbo in sporočila, ki jih je ta prenašal skozi svoje ustvarjanje. Posebej lepo je videti, kakšen vpliv ima še vedno. Upam, da bo njegova glasba tudi prihodnjim generacijam pomagala narediti svet nekoliko boljši, je povedal.

Prince Jackson
Prince JacksonFOTO: Profimedia

Očetova zapuščina živi naprej

Dogodek je potekal le nekaj mesecev po premieri biografskega filma Michael, ki je letos požel veliko zanimanja javnosti. V naslovni vlogi nastopa Jaafar Jackson, Michaelov nečak in Princeov bratranec. Pri filmu je kot producent sodeloval tudi Prince Jackson.

V enem od preteklih intervjujev je razkril, da je bil trenutek, ko je prvič videl Jaafarja v kostumu in maski svojega očeta, izjemno čustven. "Zdelo se mi je, kot da po dolgem času znova gledam očeta," je priznal, poroča revija People.

Michaelovi otroci ostajajo povezani

Michael Jackson je umrl leta 2009 v starosti 50 let. Za seboj je pustil tri otroke: Princea, Paris in Bigija Jacksona. Čeprav se v javnosti pojavljajo precej redkeje kot številni drugi zvezdniški potomci, vsi na svoj način ohranjajo spomin na očeta.

Jaafar Jackson kot Michael Jackson
Jaafar Jackson kot Michael JacksonFOTO: Profimedia

Prince je v preteklosti že večkrat poudaril, da verjame, da ljubljeni nikoli zares ne odidejo, dokler jih ohranjamo v spominu. Njegov najnovejši poklon očetu je še en dokaz, da kralj popa ostaja pomemben del njegovega življenja tudi skoraj dve desetletji po smrti.

Skrivnostna muza Michaela Jacksona prihaja iz kraljeve družine
Preberi še
Skrivnostna muza Michaela Jacksona prihaja iz kraljeve družine

Vir: people.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Michael Jackson Prince Jackson glasbena legenda spomin dediščina
Prejšnji članek
Novice

Napaka, ki jo starši delajo pri nakupu prvih čevljih

Naslednji članek
Svet slavnih

Nevesta, o kateri so vsi govorili, pričakuje otroka

Bibaleze.si Vnukinja je izrezana kopija svojega slavnega dedka
24ur.com Telesni stražar Michaela Jacksona o smrti zvezdnika: Bil je pod stresom
24ur.com Kralj Karel III. razkril svoje najljubše pesmi in glasbene izvajalce
Bibaleze.si Nečak Michaela Jacksona o vlogi, ki mu je spremenila življenje
24ur.com Mineva 15 let od smrti Michaela Jacksona, poklonila se mu je družina
Bibaleze.si Še vedno trdi, da je biološki oče otrok Michaela Jacksona
Bibaleze.si "Za vedno bom hvaležen, da sem tvoj sin": ganljiv poklon legendarnemu igralcu
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1912