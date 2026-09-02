Ob očetovem 68. rojstnem dnevu spregovoril o njegovi zapuščini

Mineva 17 let od smrti Michaela Jacksona , a spomin na legendarnega glasbenika ostaja živ. Ob njegovem 68. rojstnem dnevu se je v Las Vegasu redko pojavil njegov najstarejši sin Prince Jackson , ki se je pridružil številnim oboževalcem in se poklonil očetovi zapuščini.

Prince Jackson, ki je danes star 29 let, se je 29. avgusta udeležil posebnega dogodka ob rojstnem dnevu svojega očeta v okviru predstave Michael Jackson ONE priljubljenega Cirque du Soleil v Las Vegasu, poroča revija People. Na posnetkih, ki so zaokrožili po spletu, ga je mogoče videti med množico oboževalcev, ko skupaj z njimi vzklikne: 'Vse najboljše, Michael!'

Ob tej priložnosti je za revijo People spregovoril tudi o očetovi zapuščini. Dejal je, da ga navdušuje, kako tudi mlajše generacije odkrivajo Michaelovo glasbo in sporočila, ki jih je ta prenašal skozi svoje ustvarjanje. Posebej lepo je videti, kakšen vpliv ima še vedno. Upam, da bo njegova glasba tudi prihodnjim generacijam pomagala narediti svet nekoliko boljši, je povedal.