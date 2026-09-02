Ob očetovem 68. rojstnem dnevu spregovoril o njegovi zapuščini

Mineva 17 let od smrti Michaela Jacksona, a spomin na legendarnega glasbenika ostaja živ. Ob njegovem 68. rojstnem dnevu se je v Las Vegasu redko pojavil njegov najstarejši sin Prince Jackson, ki se je pridružil številnim oboževalcem in se poklonil očetovi zapuščini.
Ganljiv poklon očetu
Prince Jackson, ki je danes star 29 let, se je 29. avgusta udeležil posebnega dogodka ob rojstnem dnevu svojega očeta v okviru predstave Michael Jackson ONE priljubljenega Cirque du Soleil v Las Vegasu, poroča revija People. Na posnetkih, ki so zaokrožili po spletu, ga je mogoče videti med množico oboževalcev, ko skupaj z njimi vzklikne: 'Vse najboljše, Michael!'
Ob tej priložnosti je za revijo People spregovoril tudi o očetovi zapuščini. Dejal je, da ga navdušuje, kako tudi mlajše generacije odkrivajo Michaelovo glasbo in sporočila, ki jih je ta prenašal skozi svoje ustvarjanje. Posebej lepo je videti, kakšen vpliv ima še vedno. Upam, da bo njegova glasba tudi prihodnjim generacijam pomagala narediti svet nekoliko boljši, je povedal.
Očetova zapuščina živi naprej
Dogodek je potekal le nekaj mesecev po premieri biografskega filma Michael, ki je letos požel veliko zanimanja javnosti. V naslovni vlogi nastopa Jaafar Jackson, Michaelov nečak in Princeov bratranec. Pri filmu je kot producent sodeloval tudi Prince Jackson.
V enem od preteklih intervjujev je razkril, da je bil trenutek, ko je prvič videl Jaafarja v kostumu in maski svojega očeta, izjemno čustven. "Zdelo se mi je, kot da po dolgem času znova gledam očeta," je priznal, poroča revija People.
Michaelovi otroci ostajajo povezani
Michael Jackson je umrl leta 2009 v starosti 50 let. Za seboj je pustil tri otroke: Princea, Paris in Bigija Jacksona. Čeprav se v javnosti pojavljajo precej redkeje kot številni drugi zvezdniški potomci, vsi na svoj način ohranjajo spomin na očeta.
Prince je v preteklosti že večkrat poudaril, da verjame, da ljubljeni nikoli zares ne odidejo, dokler jih ohranjamo v spominu. Njegov najnovejši poklon očetu je še en dokaz, da kralj popa ostaja pomemben del njegovega življenja tudi skoraj dve desetletji po smrti.
Vir: people.com
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV