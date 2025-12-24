Bibaleze.si
Medvedki, ki niso le igrače: nevarnosti pametnih igrač za otroke

B.R.
Novice 0
24. 12. 2025 11.54

Vsako leto ob praznikih starši in sorodniki razmišljajo, kaj kupiti otrokom za darilo. Tradicionalni plišasti medvedki veljajo za klasično izbiro: prijazni, mehki in ljubeznivi. A letos so nekateri znanstveniki, raziskovalci in otroški strokovnjaki izrazili skrb, da medvedki, predvsem tisti z vgrajeno tehnologijo ali umetno inteligenco, morda niso najboljša izbira za božično darilo.

medvedek

Novi "pametni" medvedki z umetno inteligenco

Ena izmed ključnih kritik se ne nanaša na običajne mehke igrače, ampak na plišaste medvedke z umetno inteligenco, ki so namenjeni pogovoru z otrokom ali interakciji.

Glavne skrbi strokovnjakov so:

Neprimerna vsebina: Pri testiranju so nekatere igrače z umetno inteligenco včasih začele pogovor o temah, ki niso primerne za otroke.

Pomanjkljiv nadzor staršev: Nekatere igrače nimajo zadostnih nastavitev za starše, kar pomeni, da otrok lahko klepeta brez nadzora.

Zasebnost in snemanje: Nekateri medvedki lahko poslušajo ali snemajo pogovore, kar odpira vprašanja o zasebnosti otrok.

Psihološki vpliv: Obstaja možnost, da otrok razvije navezanost na virtualno "prijateljico" v igrači namesto na resnične odnose, kar lahko vpliva na socialni razvoj.

Zaradi teh razlogov nekateri strokovnjaki svetujejo previdnost ali celo odsvetujejo nakup takšnih "pametnih" medvedkov med prazniki.

Ena izmed ključnih kritik se ne nanaša na običajne mehke igrače, ampak na AI povezane plišaste medvedke, ki so namenjeni pogovoru z otrokom ali interakciji. FOTO: Adobe Stock

Tradicionalni mehki medvedki

Pomembno je poudariti, da klasični plišasti medvedki brez tehnologije niso problematični. Študije kažejo, da mehke igrače same po sebi ne škodijo otrokom. Te igrače so še vedno odlična izbira za crkljanje in domišljijsko igro. Skrbi so predvsem povezane z novimi interaktivnimi, digitalno povezanimi igračami ali igračami z umetno inteligenco.

Varnost in potrošniške skrbi

Potrošniške in varnostne organizacije opozarjajo, da starši ne smejo ignorirati varnostnih tveganj pri sodobnih igračah. Nekatere igrače lahko beležijo podatke, nadzorujejo pogovore ali se učijo otrokovih navad. Poleg tega je vedno priporočljivo preveriti certifikate kakovosti igrač, saj lahko nekatere vsebujejo majhne dele ali kemikalije, ki so nevarne za otroke.

Nasveti za starše

Pri nakupu darila je dobro premisliti:

- Ali gre za klasičnega plišastega medvedka ali za igračo, povezano z umetno inteligenco?

- Ali igrača omogoča poslušanje, snemanje ali povezavo z internetom?

- Ali spodbuja domišljijsko igro in interakcijo z drugimi ali nadomešča človeški stik?

- Ali je primerna starosti otroka?

Čeprav klasični plišasti medvedki ostajajo varni in primerni, strokovnjaki opozarjajo na tveganja novih "pametnih" medvedkov z umetno inteligenco. Ti lahko vsebujejo neprimerne vsebine, ogrožajo zasebnost ali vplivajo na socialni razvoj otrok. Starši naj zato premislijo, kakšno igračo izbrati, preverijo varnostne certifikate in spremljajo, kako igrača vpliva na otrokov razvoj.

Viri: Unilad, Telegraph, Faithwire

