Medvedki, ki niso le igrače: nevarnosti pametnih igrač za otroke

Ena izmed ključnih kritik se ne nanaša na običajne mehke igrače, ampak na plišaste medvedke z umetno inteligenco, ki so namenjeni pogovoru z otrokom ali interakciji.

Glavne skrbi strokovnjakov so:

Neprimerna vsebina: Pri testiranju so nekatere igrače z umetno inteligenco včasih začele pogovor o temah, ki niso primerne za otroke.

Pomanjkljiv nadzor staršev: Nekatere igrače nimajo zadostnih nastavitev za starše, kar pomeni, da otrok lahko klepeta brez nadzora.

Zasebnost in snemanje: Nekateri medvedki lahko poslušajo ali snemajo pogovore, kar odpira vprašanja o zasebnosti otrok.

Psihološki vpliv: Obstaja možnost, da otrok razvije navezanost na virtualno "prijateljico" v igrači namesto na resnične odnose, kar lahko vpliva na socialni razvoj.

Zaradi teh razlogov nekateri strokovnjaki svetujejo previdnost ali celo odsvetujejo nakup takšnih "pametnih" medvedkov med prazniki.