Novico je razkrila revija PEOPLE , ki je objavila fotografije para med obiskom trgovine v West Hollywoodu . Na njih je 29-letna Gabbriette v črni obleki, roko pa ima naslonjeno na zaobljen trebušček, medtem ko se je 37-letni glasbenik sprehajal ob njej. Fotografije so hitro pritegnile pozornost oboževalcev, saj sta zakonca do zdaj zasebno življenje večinoma ohranjala zase.

Ljubezenska zgodba Mattyja in Gabbriette se je začela leta 2023, ko so ju septembra opazili med poljubljanjem v New Yorku. Njuna zveza je hitro pritegnila pozornost javnosti, še posebej zaradi glasbenikove prepoznavnosti in Gabbriettinega modnega ter glasbenega udejstvovanja.

Junija 2024 sta razkrila zaroko. Matty je svojo izbranko zaprosil s črnim diamantnim prstanom, ki ga je pokazala tudi na družbenih omrežjih. Ob fotografiji je hudomušno zapisala, da je poroka s skupino The 1975 zelo 'brat', s čimer se je navezala na istoimensko obdobje in album njune prijateljice Charli XCX.

Julija 2026 sta se poročila na zasebnem posestvu Castillo del Lago v Los Angelesu, ki je bilo nekoč v lasti popzvezdnice Madonne. Na poroki so se zbrala številna znana imena, med njimi pevka Charli XCX, njen mož in bobnar skupine The 1975 George Daniel ter manekenka Alex Consani.