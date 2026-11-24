Novico je razkrila revija PEOPLE, ki je objavila fotografije para med obiskom trgovine v West Hollywoodu. Na njih je 29-letna Gabbriette v črni obleki, roko pa ima naslonjeno na zaobljen trebušček, medtem ko se je 37-letni glasbenik sprehajal ob njej. Fotografije so hitro pritegnile pozornost oboževalcev, saj sta zakonca do zdaj zasebno življenje večinoma ohranjala zase.
Par sicer nosečnosti še ni uradno potrdil.
Od prvega poljuba do poroke na nekdanjem Madonninem posestvu
Ljubezenska zgodba Mattyja in Gabbriette se je začela leta 2023, ko so ju septembra opazili med poljubljanjem v New Yorku. Njuna zveza je hitro pritegnila pozornost javnosti, še posebej zaradi glasbenikove prepoznavnosti in Gabbriettinega modnega ter glasbenega udejstvovanja.
Junija 2024 sta razkrila zaroko. Matty je svojo izbranko zaprosil s črnim diamantnim prstanom, ki ga je pokazala tudi na družbenih omrežjih. Ob fotografiji je hudomušno zapisala, da je poroka s skupino The 1975 zelo 'brat', s čimer se je navezala na istoimensko obdobje in album njune prijateljice Charli XCX.
Julija 2026 sta se poročila na zasebnem posestvu Castillo del Lago v Los Angelesu, ki je bilo nekoč v lasti popzvezdnice Madonne. Na poroki so se zbrala številna znana imena, med njimi pevka Charli XCX, njen mož in bobnar skupine The 1975 George Daniel ter manekenka Alex Consani.
Matty Healy je nekdanji partner ameriške pevke Taylor Swift
Leta 2023 sta bila nekaj časa romantično povezana, potem ko se je Taylorjeva razšla z igralcem Joejem Alwynom. Njuna zveza je bila sicer kratkotrajna, a je pritegnila ogromno medijske pozornosti.
Zanimivo je, da je Taylor pozneje izdala album The Tortured Poets Department, za katerega so številni oboževalci menili, da nekatere pesmi govorijo prav o njenem odnosu z Mattyjem.
Gabbriette si je že prej želela družine
Da si želi ustvariti družino, je Gabbriette namignila že pred dvemi leti v intervjuju za britansko izdajo revije Vogue. Takrat je govorila o tem, kako si predstavlja življenje z otroki, in poudarila, da bi si želela skupne večerje brez telefonov, na katerih bi se družinski člani posvetili drug drugemu in praznovali tudi majhne vsakodnevne trenutke.
Vir: People.com
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV