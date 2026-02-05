Mati in sin pišeta zgodovino na ZOI

Po poročanju tujih medijev bo to prvič, da bosta mati in sin nastopila v isti disciplini na zimskih olimpijskih igrah.
Sarah Schleper in njen sin Lasse Gaxiola, z 30-letno starostno razliko, se bosta odpravila proti severu v italijanske Alpe z enakim ciljem: priti domov z medaljo ali vsaj nečim, kar se sveti. Schleperjeva je v pogovoru za Inside The Games ponudila materinski pogled na miselnost svojega sina in ga opisala kot najstnika z lastnim kompasom: "Zanj je veliko pritiska, a želi to storiti. Je na svojem mestu in si to zasluži, ali pa si je to že prislužil."
Veteranka je nato orisala dolgo, manj glamurozno pot, ki stoji za naslovom: "Gaxiola je otrok, ki smuča vse življenje. Vedno je prihajal z mano na delo, ker sem trenerka, in ga nisem pustila samega na gori že od njegovega četrtega leta," je pojasnila in dodala: "Zdaj smuča res dobro in želi to storiti zame in za svojo državo, da bi se udeležil olimpijskih iger."
Schleperjeva je ta trenutek delila tudi na družbenih omrežjih, kjer je zapisala: "Današnje novice odražajo leta strasti do mojega športa. Na tisoče krogov po snegu in popolna predanost mojemu sinu. To potovanje je tudi okrepilo najin odnos kot matere in sina, saj sva trenirala skupaj in se vedno podpirala. Ta realnost še vedno dozoreva v meni. Ponosni in hvaležni sva za ljubezen in podporo najine družine, prijateljev, sponzorjev in celotne smučarske skupnosti. Čast in privilegij je zastopati Mehiko, najbolj spektakularno državo na svetu."
Sarah Schleper: legendarna smučarka s številnimi olimpijskimi izkušnjami
Sarah Schleper, danes stara 46 let, je izkušena alpska smučarka, ki je svojo kariero začela v reprezentanci Združenih držav Amerike. Po podatkih Wikipedije je nastopila na štirih zaporednih zimskih olimpijskih igrah za ZDA (1998–2010). Po poroki z mehiškim trenerjem Federicom Gaxiolo je pridobila mehiško državljanstvo in začela nastopati za Mehiko na zimskih igrah v Pjongčangu 2018 in Pekingu 2022. Milano-Cortina 2026 bodo zanjo že sedme olimpijske igre.
Lasse Gaxiola: novi obraz mehiškega alpskega smučanja
Sarin sin, Lasse Gaxiola, star 17 let, se je kvalificiral na svoje prve olimpijske igre na podlagi rezultatov na tekmovanjih FIS in mednarodnih mladinskih tekmovanjih. Kot so poročali na Mexico News Daily, bo Lasse na olimpijskem debiju nastopil skupaj z mamo in prispeval k zgodovinskemu sodelovanju Mehike v alpskem smučanju.
