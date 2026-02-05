Mati in sin pišeta zgodovino na ZOI

Po poročanju tujih medijev bo to prvič, da bosta mati in sin nastopila v isti disciplini na zimskih olimpijskih igrah.

Sarah Schleper in njen sin Lasse Gaxiola, z 30-letno starostno razliko, se bosta odpravila proti severu v italijanske Alpe z enakim ciljem: priti domov z medaljo ali vsaj nečim, kar se sveti. Schleperjeva je v pogovoru za Inside The Games ponudila materinski pogled na miselnost svojega sina in ga opisala kot najstnika z lastnim kompasom: "Zanj je veliko pritiska, a želi to storiti. Je na svojem mestu in si to zasluži, ali pa si je to že prislužil."

Veteranka je nato orisala dolgo, manj glamurozno pot, ki stoji za naslovom: "Gaxiola je otrok, ki smuča vse življenje. Vedno je prihajal z mano na delo, ker sem trenerka, in ga nisem pustila samega na gori že od njegovega četrtega leta," je pojasnila in dodala: "Zdaj smuča res dobro in želi to storiti zame in za svojo državo, da bi se udeležil olimpijskih iger."