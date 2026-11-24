"Moja stara mama je delala tako dobre drobnjakove štruklje in ko sem bil majhen, sem jo zelo velikokrat rad opazoval, kako je bila dobra s testom. To je bilo nekako tudi moje prvo spoznavanje s kuhanjem in ta jed je posvečena njej," je povedal Tadej in predstavil jed Agnolotti del plin s čemažem.

A za njegovo jedjo se je skrivala veliko globlja zgodba. Ni šlo zgolj za kulinarični poklon, temveč za spomin na osebo, ki mu je s svojo ljubeznijo do kuhanja pustila nekaj, kar nosi s seboj še danes.

"Nostalgija ... čustvena nostalgija. Spomniš se, kako je bilo lepo. Saj je še zmeraj lepo, samo ko nekoga nimaš več ob sebi, je čisto drugače," je vidno ganjen nadaljeval.

"Če bi ona bila še živa, bi bila danes tu in ponosna name in kje sem danes," je še dejal, nato pa ga je premagal jok.