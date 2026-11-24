"Moja stara mama je delala tako dobre drobnjakove štruklje in ko sem bil majhen, sem jo zelo velikokrat rad opazoval, kako je bila dobra s testom. To je bilo nekako tudi moje prvo spoznavanje s kuhanjem in ta jed je posvečena njej," je povedal Tadej in predstavil jed Agnolotti del plin s čemažem.
A za njegovo jedjo se je skrivala veliko globlja zgodba. Ni šlo zgolj za kulinarični poklon, temveč za spomin na osebo, ki mu je s svojo ljubeznijo do kuhanja pustila nekaj, kar nosi s seboj še danes.
"Nostalgija ... čustvena nostalgija. Spomniš se, kako je bilo lepo. Saj je še zmeraj lepo, samo ko nekoga nimaš več ob sebi, je čisto drugače," je vidno ganjen nadaljeval.
"Če bi ona bila še živa, bi bila danes tu in ponosna name in kje sem danes," je še dejal, nato pa ga je premagal jok.
Babice, ki v otroštvu pustijo neizbrisen pečat
Stari starši imajo lahko v življenju svojih vnukov zelo pomembno vlogo. Babice niso le tiste, ki razvajajo z domačimi dobrotami, pripovedujejo zgodbe in ustvarjajo najlepše spomine. Pogosto so tudi naše prve učiteljice, zaupnice in osebe, ob katerih se počutimo sprejete takšni, kot smo.
S svojo modrostjo, življenjskimi izkušnjami in znanjem otrokom predajajo veliko več kot zgolj praktične spretnosti. Učijo jih potrpežljivosti, vztrajnosti, spoštovanja in ljubezni. Včasih povsem mimogrede, med pripravljanjem kosila, gnetenjem testa ali skupnim preživljanjem popoldneva, v otroku zanetijo iskrico, ki ga spremlja še dolgo v odraslost.
Babice imajo pogosto poseben občutek za svoje vnuke
V njih znajo prepoznati potenciale, jih spodbujati in jim pomagati razvijati talente. Predvsem pa jim ponujajo prostor, v katerem ni treba biti popoln. Prisluhnejo, ne obsojajo in so lahko varno zavetje tudi takrat, ko se otrokom zdi, da jih nihče drug ne razume.
Prav zato je izguba babice ali dedka za marsikoga izjemno boleča. Ne izgubimo namreč le ljubljene osebe, temveč tudi del svojega otroštva, skupnih ritualov, zgodb in občutka domačnosti. A vse, kar so nam predale, ostane z nami. Včasih se njihova prisotnost znova oglasi v vonju najljubše jedi, v družinskem receptu ali v spretnosti, ki smo se je naučili ob njihovih rokah.
Tadej Oblak je s svojo predstavitvijo jedi pokazal prav to
Njegova babica danes morda ne more stati ob njem in spremljati njegovega uspeha, vendar je del njega in njegove kuharske zgodbe. To pa je na koncu tudi eno najlepših spoznanj, da ljubezen in znanje, ki nam ju podarijo stari starši, ne izgineta z njihovim odhodom, temveč živita naprej skozi nas.
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