Martina iz MasterChefa je postala mamica

Nekdanja tekmovalka 10. sezone šova MasterChef Slovenija, Martina Panić, je postala mamica. 23-letnica, ki se je v šovu predstavila kot Martina Pušnik, je rodila deklico po imenu Lara. Martina, ki je svojo kariero po oddaji razvijala na področju kulinarike, bo zdaj za nekaj časa svoje profesionalne obveznosti postavila na stran in se posvetila svoji materinski vlogi.
Novopečena starša sta svojo deklico poimenovala Lara. Ime novorojenke sta razkrila na družbenih omrežjih, kjer sta zapisala: "Najlepši začetek najine zgodbe. Dobrodošla, mala čudežna deklica Lara."
Martina Panić je torej ob objavi prve fotografije kartice iz porodnišnice dodala kratko, a močno sporočilo o čudežu rojstva. S tem se je zaključilo obdobje pričakovanja, ki se je začelo že štiri mesece po njuni poroki, piše 24ur.com. Za 23-letno Martino, ki je v zadnjem letu doživela ogromno sprememb, tako zasebnih kot poslovnih, rojstvo Lare predstavlja vrhunec njene trenutne življenjske poti in začetek novega življenjskega poglavja.
Spoznali smo jo v šovu MasterChef Slovenija
Martino smo sicer spoznali v 10. sezoni šova MasterChef Slovenija. Tam se je uvrstila med 11 najboljših tekmovalcev sezone, najboljša deseterica pa se ji je za las izmuznila.
