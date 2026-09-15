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Dvojčka sta postala očeta dvojčkov: neverjetno družinsko naključje

S.B.
Novice 0
15. 09. 2026 04.00

Nekatere družinske zgodbe so tako nenavadne, da bi jih zlahka zapisali v scenarij. Marijan in Ivica Vuka sta enojajčna dvojčka, ki sta bila vse življenje zelo povezana. Zdaj ju povezuje še nekaj: oba sta postala očeta dvojčkov.

marijan in ivica

Ko govorimo o dvojčkih, pogosto slišimo, da med njimi obstaja posebna vez. A zgodba bratov iz Osijeka je vendarle nekaj posebnega.

Marijan in Ivica Vuka sta enojajčna dvojčka, njuno življenje pa je že od rojstva prepleteno. Zdaj se je njuna podobnost nadaljevala še v naslednji generaciji, oba sta dobila dvojčke.

O nenavadnem družinskem naključju je poročal hrvaški portal 24sata, ki je brata predstavil kot izjemno povezana dvojčka. Po njihovih navedbah sta v istem letu oba postala očeta dvojčkov.

Dvojčka, ki ju je povezoval tudi nogomet

Marijan in Ivica sta se rodila 10. januarja 1980 v Osijeku in sta oba nogometaša. 

Njuna športna pot je bila dolgo tesno povezana. Marijan je igral na položaju napadalca in je med drugim nastopal za Osijek, Marsonio, Cibalio, Međimurje in ruski Kuban Krasnodar. Leta 2008/09 je bil celo najboljši strelec druge hrvaške lige z 19 zadetki.

Tudi Ivica je igral nogomet, njuna povezanost pa je bila očitno tako močna, da ju v enem od starejših zapisov opisujejo kot brata, ki ju klub ni želel ločiti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zdaj ju povezuje še ena neverjetna podobnost

Čeprav je bilo njuno življenje že od rojstva povezano z dvojčkom ob sebi, je novo družinsko poglavje prineslo še eno neverjetno vzporednico.

Oba sta namreč dobila dvojčke.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dvojčki so vedno deležni posebne pozornosti

Enojajčni dvojčki nastanejo, ko se en oplojen zarodek razdeli na dva zarodka, medtem ko pri dvojajčnih dvojčkih nastaneta dva zarodka iz dveh jajčnih celic, oplojenih z dvema semenčicama. Dedna nagnjenost je pomembnejša predvsem pri dvojajčnih dvojčkih, medtem ko nastanek enojajčnih dvojčkov večinoma velja za naključen pojav.

In čeprav bodo njuni otroci nekoč morda živeli povsem različna življenja, bodo odraščali z zelo posebno družinsko zgodbo. Njihova očeta sta namreč brata dvojčka, ki sta tudi sama postala očeta dvojčkov.

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Vir: 24sata.hr

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