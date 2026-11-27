Po šestih letih zveze in dveh otrocih naj bi bilo ljubezni konec
Manuel in Anika Neuer sta bila par približno šest let. Spoznala naj bi se leta 2020, ko je bila Anika še aktivna rokometašica. Novembra 2023 sta se poročila na civilnem obredu ob jezeru Tegernsee, julija 2025 pa sta pripravila še veliko tridnevno poročno slavje na gradu Schloss Freudenstein v italijanski Južni Tirolski.
Marca 2024 se jima je rodil prvi sin Luca, konec avgusta letos pa naj bi se razveselila še drugega sina. Toda družinska sreča naj ne bi trajala dolgo. Kot je prvi poročal nemški portal Bild, naj bi Manuel ženi le nekaj dni po rojstvu drugega otroka sporočil, da želi končati njun zakon.
Nogometaš se o zasebnem življenju ne želi javno izrekati
Novica o razhodu je hitro zaokrožila po nemških medijih.
Ko so novinarji časnika Bild nogometaša prosili za komentar, se ta ni želel odzvati. Njegov medijski svetovalec je pojasnil, da gre za zasebno in družinsko življenje nogometnega zvezdnika. Tudi Anika na novinarska vprašanja ni odgovorila. Uradne potrditve zakoncev o podrobnostih razhoda tako za zdaj ni.
Za 40-letnega vratarja Bayerna to sicer ni prvi razpad zakona. Pred Aniko je bil poročen z Nino Weiss, s katero sta se poročila leta 2017, njuna zveza pa se je končala leta 2020.
Vir: Bild.de
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV