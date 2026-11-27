Manuel in Anika Neuer sta bila par približno šest let. Spoznala naj bi se leta 2020, ko je bila Anika še aktivna rokometašica. Novembra 2023 sta se poročila na civilnem obredu ob jezeru Tegernsee, julija 2025 pa sta pripravila še veliko tridnevno poročno slavje na gradu Schloss Freudenstein v italijanski Južni Tirolski.

Marca 2024 se jima je rodil prvi sin Luca, konec avgusta letos pa naj bi se razveselila še drugega sina. Toda družinska sreča naj ne bi trajala dolgo. Kot je prvi poročal nemški portal Bild, naj bi Manuel ženi le nekaj dni po rojstvu drugega otroka sporočil, da želi končati njun zakon.