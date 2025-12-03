Bibaleze.si
Manj igrač, več sreče: strokovnjaki opozarjajo na nakupovalno pretiravanje

B.R.
Novice 0
03. 12. 2025 02.21

Vsako leto znova starši tedne, včasih celo mesece, razmišljamo, izbiramo in kupujemo popolna božična darila za otroke. Iščemo igrače, ki so poučne, zanimive, trendovske, "must-have", takšne, ki naj bi naredile božično jutro popolno ...

deklica

A kljub temu, da jim podarimo mnogo več, kot smo jih kot otroci dobili sami, se pogosto zgodi, da se ves čar razblini hitreje, kot bi si želeli. Otroci se v hiši, polni igrač, dolgočasijo, novost hitro zbledi, mi pa se vprašamo: Je bilo vredno?

Raziskave kažejo, da je odgovor pogosto – ne.

Premalo ali preveč? Znanost pravi: preveč igrač škodi

Številne mednarodne študije potrjujejo, da preobilje igrač otroke preplavi, zmanjšuje kakovost njihove igre, omejuje kreativnost in celo vodi v slabše čustvene in socialne veščine.

V raziskavi Univerze Toledo v Ohiu so znanstveniki primerjali igro otrok, starih od 1 do 3 let, ki so se pol ure igrali bodisi s štirimi bodisi šestnajstimi igračami. Rezultat je bil jasen:

Otroci z več igračami so hitreje prehajali od ene do druge, krajši čas so posvetili eni igrači, njihova igra je bila manj domiselna.

Ko so imeli na voljo le štiri igrače, pa so z vsako ustvarili več pristnih idej, v igro vložili več domišljije in se bolje osredotočili.

Glavna avtorica študije, dr. Carly Dauch, opozarja, da majhni otroci še nimajo dobro razvite kontrole pozornosti – zato jih preveč predmetov okoli njih preprosto zmede in odvrača od kakovostne igre.

Ko so imeli na voljo le štiri igrače, pa so z vsako ustvarili več pristnih idej, v igro vložili več domišljije in se bolje osredotočili.
Ko so imeli na voljo le štiri igrače, pa so z vsako ustvarili več pristnih idej, v igro vložili več domišljije in se bolje osredotočili. FOTO: Dreamstime

Nemška izkušnja: vrtec brez igrač

V münchenskem projektu Vrtec brez igrač so strokovnjaki tri mesece popolnoma odstranili igrače iz ene skupine. Cilj: preveriti, ali se otroci lahko zabavajo, učijo in razvijajo brez stalne stimulacije.

Pričakovano ali ne – otroci so postali bolj ustvarjalni, samostojni in socialno vešči.

Igrali so se igre vlog, izumljali nove načine zabave, bolj sodelovali in se hitreje učili reševati konflikte.

Njihova koncentracija pri risanju in ustvarjanju se je prav tako opazno izboljšala.

Pretiravanje z darili lahko škoduje tudi dolgoročno

Raziskave Univerze Missouri razkrivajo zanimivo in zaskrbljujoče dejstvo: otroci, ki odraščajo s pretiranimi, predvsem dragimi darili, so kot odrasli bolj nagnjeni k:

- impulzivnemu nakupovanju,

- težavam z dolgovi,

- zasvojenostim,

- nenehnemu občutku, da "nimajo dovolj".

Zakaj? Ker se naučijo, da čustva uravnavajo s stvarmi, ne s pristnimi odnosi.

Manj igrač = več igre, več sreče

Raziskave, izkušnje vrtcev in strokovnjaki za otroški razvoj se strinjajo: manj igrač pomeni več.

Otroci z manjšim številom igrač:

- se igrajo dlje in bolj poglobljeno,

- hitreje razvijajo kreativnost in domišljijo,

- lažje vzpostavljajo odnose,

- bolje delijo,

- se redkeje prerekajo,

- bolj cenijo svoje stvari,

- preživijo več časa zunaj in v gibanju.

Joshua Becker, avtor knjige ClutterFree with Kids, pravi: "Manj igrač spodbuja več ustvarjalnosti, več koncentracije in boljše odnose."

Številne mednarodne študije potrjujejo, da preobilje igrač otroke preplavi, zmanjšuje kakovost njihove igre, omejuje kreativnost in celo vodi v slabše čustvene in socialne veščine.
Številne mednarodne študije potrjujejo, da preobilje igrač otroke preplavi, zmanjšuje kakovost njihove igre, omejuje kreativnost in celo vodi v slabše čustvene in socialne veščine. FOTO: Adobe Stock

Zakaj manj daril pomeni več sreče za božič?

Otroci, ki nimajo pretirane količine daril, so na božično jutro:

- bolj umirjeni,

- bolj hvaležni,

- bolj povezani z družino,

- manj preobremenjeni,

- bolj radovedni in prisotni.

Ko soba ni zasuta s paketi, otrok lažje uživa v trenutku, opazuje detajle igrač, se dlje igra in se resnično razveseli vsakega posameznega darila.

Tudi starši občutijo olajšanje: izgine pritisk "kupiti še to in še ono", ostanejo pa stiki, objemi in skupni trenutki – tisto, kar je resnično dragoceno.

Strokovnjaki svetujejo: izberite manj, izberite kakovostno

Za bolj miren, vesel in resnično povezan božič staršem priporočajo:

- Izberite nekaj kakovostnih, uporabnih daril, ne nekaj deset, temveč 3–5 res premišljenih.

- Držite se svojih vrednot, tudi če se zdi, da "vsi drugi" kupujejo gore daril.

- Pogovorite se z otroki, razložite, da manj daril ne pomeni manj ljubezni – ravno nasprotno.

- Podarite doživetja, izkušnja ostane v srcu dlje kot katera koli igrača.

- Ustvarite nove družinske tradicije: peka piškotov, skupno okraševanje, branje pravljic – to je tisto, česar se otroci res spominjajo.

Najlepši božični dar: čas in toplina

Igrače pridejo in gredo, navdušenje mine, mnogo daril se hitro izgubi med drugimi.

Tisto, kar otroci zares potrebujejo, je nematerialno:

- pozornost,

- toplina,

- pogovori,

- skupno ustvarjanje spominov.

Sreča, ki izhaja iz odnosov, traja veliko dlje kot katera koli igrača.

Katere dejavnike je pomembno upoštevati pri izbiri igrač?

Vir: Motherly

igrače starševstvo božična darila otroški razvoj manj je več darila božič
