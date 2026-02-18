Vaš otrok bo odnesel to v odraslost

V vsakdanjem družinskem ritmu, polnem obveznosti, urnikov in zaslonov, igra doma vse prepogosto izgubi svoj prostor. A prav igra je eden najpomembnejših temeljev zdravega razvoja otrok in hkrati dragocena priložnost za povezovanje celotne družine. Dom ni le prostor bivanja, temveč osrednji prostor za igro, raziskovanje in skupno preživljanje časa. Podjetje IKEA že vrsto let raziskuje, kako ljudje živimo doma, in ugotavlja, da si starši želijo več igre brez ekranov, a pogosto ne vedo, kako jo vključiti v vsakdan. Odgovor ni v popolni otroški sobi ali dragih igračah, temveč v ustvarjanju igrivega doma, ki naravno spodbuja radovednost, gibanje in domišljijo.

Dom ni le prostor bivanja, temveč osrednji prostor za igro, raziskovanje in skupno preživljanje časa.

Zakaj je igriv dom tako pomemben?

Igra ima veliko večjo vlogo, kot si pogosto mislimo. To potrjuje poročilo IKEA Play Report, ki razkriva, da kar 95 % staršev otrokovo srečo povezuje z igro, otroci pa to občutijo tudi sami: 9 od 10 otrok pravi, da se počutijo srečnejše, ko se igrajo. Raziskava kaže tudi, da se starši danes z otroki igrajo pogosteje kot v preteklosti. Več kot polovica staršev se v igro aktivno vključuje, saj se vse bolj zavedajo, da otroci ne potrebujejo več igrač, temveč več skupnega časa in pozornosti. V času hitrega tempa in negotovosti igra deluje kot naravni protistrup proti stresu. Prav zato je ustvarjanje igrivega doma, prostora, ki spodbuja igro brez ekranov, gibanje in domišljijo, ena najpomembnejših naložb v dobro počutje celotne družine.

Kako ustvariti prostor za igro tudi v manjšem stanovanju?

Za več igre doma ne potrebujete dodatnih kvadratnih metrov. Pogosto zadoščajo majhne, premišljene rešitve, kot so:

- miza, ki se hitro spremeni v igralno ali ustvarjalno površino,

- udoben kotiček s talnimi blazinami za branje, pripovedovanje zgodb ali domišljijsko igro,

- odprto shranjevanje, kjer so igrače in ustvarjalni materiali vedno dostopni,

- večnamenski prostor, ki omogoča varno gibanje otrok. Takšen prostor za igro ni namenjen le otrokom, ampak spodbuja tudi odrasle, da sodelujejo, se sprostijo in se povežejo.

Risanje, gradnja in ročna dela so odličen način izražanja in ustvarjalnosti.

Različni načini igre za različne osebnosti

Ko pomislimo na igro, si pogosto predstavljamo eno samo obliko, a v resnici se vsak igra po svoje. Nekateri se najlažje sprostijo ob ustvarjanju, drugi potrebujejo gibanje, tretji se najraje potopijo v domišljijski svet. To raznolikost je prepoznalo tudi podjetje IKEA, ki je na podlagi spoznanj o učenju skozi igro razvilo koncept IKEA Playtypes, ki opisuje pet osnovnih načinov igre: - Raziskuj: radovedna igra preizkušanja, opazovanja in odkrivanja, kako stvari delujejo. - Ustvarjaj: risanje, gradnja in ročna dela kot način izražanja in ustvarjalnosti. - Predstavljaj si: igra vlog in pripovedovanje zgodb, kjer vsakdanji predmeti oživijo. - Gibaj se: ples, skakanje in plezanje za sproščanje energije in razvoj motorike. - Tekmuj: družabne igre in izzivi, ki učijo sodelovanja in spoštovanja pravil. Večina ljudi ima več kot en prevladujoč način igre, ki se lahko spreminja glede na starost ali razpoloženje. Zato je smiselno, da dom omogoča različne vrste aktivnosti in da igra ni omejena le na otroško sobo.

Podjetje IKEA želi ljudi navdihniti k ustvarjanju domov, kjer igra ni izjema, ampak je del vsakdana.

Ko dizajn spodbuja igro in domišljijo

Igrivost se pogosto začne pri majhnih podrobnostih – barvah, teksturah, oblikah in nepričakovanih elementih, ki vabijo k dotiku in interakciji. Ta miselnost se odraža v omejeni kolekciji IKEA GREJSIMOJS, ki v vsakdanje bivalne prostore vnaša igrivost, ne da bi jo ločevala od vsakdanjega življenja. Že samo ime namiguje na njen značaj. GREJSIMOJS je švedska beseda za ' thingamajig', predmet, ki je nekoliko skrivnosten, malce nedoločen in takšen, da se ga želiš dotakniti, še preden ga povsem razumeš. Prav ta radovednost prežema celotno kolekcijo: shranjevalne rešitve v obliki živali, sedišča, ki vabijo h gibanju, mehke oblike in drzne barve, ki rušijo ustaljena pravila o tem, kako naj se pohištvo obnaša.

Prav skupni, igrivi trenutki so tisti, ki jih otroci odnesejo s seboj v odraslost in ki jih odrasli najraje ohranimo v spominu.

GREJSIMOJS se na igro odziva s kosi, ki so najprej funkcionalni, šele nato igrivi. Tabure, ki ponuja prostor za shranjevanje, hkrati pa ob odprtju razkrije prijazno pošast. Znana silhueta stola, na novo interpretirana z barvito prevleko. Predmeti, ki so zasnovani za resno uporabo, a ohranjajo igriv značaj. Izdelki iz trajnostnih materialov in s premišljenim oblikovanjem dokazujejo, da so lahko funkcionalni predmeti tudi vir igre in domišljije – za otroke in odrasle..

Igra kot del vsakdanjega življenja