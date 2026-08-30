Luka Dončić pokazal redek trenutek s hčerko: To sta počela skupaj

Za enega najboljših košarkarjev na svetu so takšni utrinki še posebej dragoceni. Dončić namreč svoje zasebno življenje in predvsem hčerki večinoma skrbno varuje pred javnostjo, zato so redki trenutki, ki jih deli z njima, za njegove sledilce vedno nekaj posebnega.

Oče dveh deklic

Luka Dončić je oče dveh hčerk, starejše Gabrijele in mlajše Olivie, ki ju ima z nekdanjo zaročenko Anamario Goltes. Gabriela se je rodila konec leta 2023, mlajša Olivia pa decembra 2025. Dončić je že večkrat pokazal, kako pomembno vlogo ima očetovstvo v njegovem življenju. Ko se je letos po koncu sezone v ligi NBA ponovno srečal s hčerkama, je na Instagramu delil redke fotografije skupnih trenutkov. Na eni od njih je bilo mogoče videti, kako se igra s starejšo hčerko, medtem ko v naročju drži mlajšo Olivio, na drugi pa je Gabrijelo nosil na ramenih. Ob razhodu z Anamario je Dončić javno poudaril, da mu hčerki pomenita vse in da želi storiti vse, kar je v njegovi moči, da bi bil z njima ter jima omogočil najboljše možno življenje.

Zaradi hčerk se je odpovedal tudi reprezentanci

Kako pomemben je zanj čas z deklicama, je pokazal tudi letos. Dončić se je odločil, da po koncu sezone z Los Angeles Lakers ne bo nastopil za slovensko reprezentanco, saj se je želel posvetiti predvsem času s svojima hčerkama. Reuters je ob tem poročal, da je bila njegova odločitev povezana tudi z družinskimi razmerami in postopki glede skrbništva nad deklicama. Hčerki živita v Sloveniji z materjo, medtem ko Dončić zaradi igranja v ligi NBA večino leta preživi v ZDA. Zato imajo zanj očitno poseben pomen prav povsem običajni trenutki, tudi takšni, kot je popoldne ob ustvarjanju s plastelinom. Za zvezdnika, katerega življenje sicer zaznamujejo polne dvorane, potovanja in pritisk ene najmočnejših športnih lig na svetu, so takšni prizori verjetno tudi trenutki, ko je preprosto samo oče.

icon-expand Luka se je igral s hčerko Gabrijelo in ustvarjala sta iz plastelina. FOTO: Instagram

Lakersi obiskali Slovenijo

Dončić je imel v zadnjih tednih tudi poseben razlog za ponos. Svojim soigralcem iz Los Angeles Lakers je pokazal Slovenijo, saj je ekipa pred začetkom nove sezone obiskala njegovo domovino. Po poročanju 24ur.com je Dončić organiziral pripravljalno druženje ekipe v Ljubljani, kjer so Lakersi poleg treningov spoznavali tudi Slovenijo in njene znamenitosti. Obisk je bil simboličen tudi zato, ker Dončić v ekipi Lakersov prevzema vse pomembnejšo vodstveno vlogo. Toda med košarkarskimi obveznostmi in velikimi pričakovanji ga očitno najbolj osrečujejo trenutki, ki nimajo nič skupnega s košarko. Eden takšnih je bil tudi zadnji prizor z Gabrijelo, ko sta skupaj ustvarjala s plastelinom.

Po razhodu še vedno potekajo postopki glede hčerk

Luka Dončić in Anamaria Goltes sta se letos razšla, njun razhod pa je spremljalo tudi pravno urejanje vprašanj, povezanih z njunima hčerkama. Dončić je že spomladi sprožil postopek pred slovenskim sodiščem glede stikov s hčerkama, Anamaria Goltes pa je v Los Angelesu vložila zahtevek glede preživnine in pravnih stroškov. V začetku avgusta je nato Goltesova zahtevala umik predloga za preživnino ter zapisala, da želi zadevo reševati sporazumno in v največjo korist otrok. Postopek glede družinskih vprašanj in skrbništva pa je očitno še vedno občutljiva in nedokončana zgodba. Prav zato imajo drobni utrinki, ki jih Dončić deli s svojima deklicama, še toliko večjo težo. Medtem ko se zasebne zadeve urejajo po pravni poti, javnost občasno vidi predvsem drugo plat zgodbe, očeta, ki s starejšo hčerko sedi za mizo, oblikuje plastelin in si vzame čas za povsem običajen družinski trenutek.

icon-expand Lakersi v Ljubljani FOTO: Damjan Žibert