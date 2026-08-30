Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Luka Dončić pokazal redek trenutek s hčerko: To sta počela skupaj

S.B.
Novice 0
30. 08. 2026 17.57

Luka Dončić je svoje sledilce znova spustil v zelo zaseben del svojega življenja. Na Instagram zgodbi je pokazal prisrčen trenutek s starejšo hčerko Gabrijelo, s katero sta skupaj ustvarjala s plastelinom.

luka dončič

Za enega najboljših košarkarjev na svetu so takšni utrinki še posebej dragoceni. Dončić namreč svoje zasebno življenje in predvsem hčerki večinoma skrbno varuje pred javnostjo, zato so redki trenutki, ki jih deli z njima, za njegove sledilce vedno nekaj posebnega.

Oče dveh deklic

Luka Dončić je oče dveh hčerk, starejše Gabrijele in mlajše Olivie, ki ju ima z nekdanjo zaročenko Anamario Goltes. Gabriela se je rodila konec leta 2023, mlajša Olivia pa decembra 2025.

Dončić je že večkrat pokazal, kako pomembno vlogo ima očetovstvo v njegovem življenju. Ko se je letos po koncu sezone v ligi NBA ponovno srečal s hčerkama, je na Instagramu delil redke fotografije skupnih trenutkov. Na eni od njih je bilo mogoče videti, kako se igra s starejšo hčerko, medtem ko v naročju drži mlajšo Olivio, na drugi pa je Gabrijelo nosil na ramenih.

Ob razhodu z Anamario je Dončić javno poudaril, da mu hčerki pomenita vse in da želi storiti vse, kar je v njegovi moči, da bi bil z njima ter jima omogočil najboljše možno življenje.

Luka Dončić v objemu hčerk Gabriele in Olivie
Preberi še
Luka Dončić v objemu hčerk Gabriele in Olivie

Zaradi hčerk se je odpovedal tudi reprezentanci

Kako pomemben je zanj čas z deklicama, je pokazal tudi letos. Dončić se je odločil, da po koncu sezone z Los Angeles Lakers ne bo nastopil za slovensko reprezentanco, saj se je želel posvetiti predvsem času s svojima hčerkama.

Reuters je ob tem poročal, da je bila njegova odločitev povezana tudi z družinskimi razmerami in postopki glede skrbništva nad deklicama. Hčerki živita v Sloveniji z materjo, medtem ko Dončić zaradi igranja v ligi NBA večino leta preživi v ZDA.

Zato imajo zanj očitno poseben pomen prav povsem običajni trenutki, tudi takšni, kot je popoldne ob ustvarjanju s plastelinom. Za zvezdnika, katerega življenje sicer zaznamujejo polne dvorane, potovanja in pritisk ene najmočnejših športnih lig na svetu, so takšni prizori verjetno tudi trenutki, ko je preprosto samo oče.

Luka se je igral s hčerko Gabrijelo in ustvarjala sta iz plastelina.
Luka se je igral s hčerko Gabrijelo in ustvarjala sta iz plastelina.FOTO: Instagram

Lakersi obiskali Slovenijo

Dončić je imel v zadnjih tednih tudi poseben razlog za ponos. Svojim soigralcem iz Los Angeles Lakers je pokazal Slovenijo, saj je ekipa pred začetkom nove sezone obiskala njegovo domovino.

Po poročanju 24ur.com je Dončić organiziral pripravljalno druženje ekipe v Ljubljani, kjer so Lakersi poleg treningov spoznavali tudi Slovenijo in njene znamenitosti. Obisk je bil simboličen tudi zato, ker Dončić v ekipi Lakersov prevzema vse pomembnejšo vodstveno vlogo.

Toda med košarkarskimi obveznostmi in velikimi pričakovanji ga očitno najbolj osrečujejo trenutki, ki nimajo nič skupnega s košarko. Eden takšnih je bil tudi zadnji prizor z Gabrijelo, ko sta skupaj ustvarjala s plastelinom.

Oče priljubljenega pevca je bil ob rojstvu Luke Dončića
Preberi še
Oče priljubljenega pevca je bil ob rojstvu Luke Dončića

Po razhodu še vedno potekajo postopki glede hčerk

Luka Dončić in Anamaria Goltes sta se letos razšla, njun razhod pa je spremljalo tudi pravno urejanje vprašanj, povezanih z njunima hčerkama. Dončić je že spomladi sprožil postopek pred slovenskim sodiščem glede stikov s hčerkama, Anamaria Goltes pa je v Los Angelesu vložila zahtevek glede preživnine in pravnih stroškov.

V začetku avgusta je nato Goltesova zahtevala umik predloga za preživnino ter zapisala, da želi zadevo reševati sporazumno in v največjo korist otrok. Postopek glede družinskih vprašanj in skrbništva pa je očitno še vedno občutljiva in nedokončana zgodba.

Prav zato imajo drobni utrinki, ki jih Dončić deli s svojima deklicama, še toliko večjo težo. Medtem ko se zasebne zadeve urejajo po pravni poti, javnost občasno vidi predvsem drugo plat zgodbe, očeta, ki s starejšo hčerko sedi za mizo, oblikuje plastelin in si vzame čas za povsem običajen družinski trenutek.

Lakersi v Ljubljani
Lakersi v LjubljaniFOTO: Damjan Žibert



Viri: Reuters, 24ur.com

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Luka Dončić očetovstvo Gabrijela družinsko življenje zvezdniki in starševstvo
Naslednji članek
Svet slavnih

Prvič v zgodovini je Miss ZDA postala mama

Bibaleze.si Luka Dončić razkril del svojega zasebnega življenja: tako uživa s hčerko
24ur.com Dončićeva hčerka dopolnila eno leto: Hvala, da si izbrala naju
24ur.com Dončić delil prisrčni fotografiji svojih deklet v ujemajočih se opravah
24ur.com Luka Dončić uživa v dragocenih trenutkih s hčerkama
Bibaleze.si Olivia je 'top': Saša Dončić o vnukinji
24ur.com Luka Dončić poletje preživlja s hčerkama
24ur.com Luka Dončić skupaj s hčerko Gabrielo navijal za Crveno zvezdo
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1912