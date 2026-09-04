Ljubljana išče novo podobo šolskih poti: tla okoli šol in vrtcev bodo dobila prav poseben videz

Mestna občina Ljubljana je zato objavila javni anonimni enostopenjski natečaj, s katerim išče oblikovalsko rešitev za nov modularni vizualni koncept označevanja talnih javnih površin v okolici šol in vrtcev. Cilj ni zgolj popestriti sivega asfalta. Z novim konceptom želijo ustvariti prepoznaven vizualni jezik, ki bi obiskovalce opozarjal na območje šole oziroma vrtca, hkrati pa prispeval k večji prometni varnosti otrok in spodbujal trajnostne načine prihoda v šolo, predvsem hojo in kolesarjenje.

Ko tla postanejo del šolske poti

Otroci se po poteh do šole in vrtca vsak dan srečujejo s številnimi prometnimi situacijami. Prav zato so lahko talne označbe pomemben del urejanja šolskega prostora. Poleg prometnih pravil lahko prostor otrokom na bolj intuitiven način sporoča, da vstopajo v območje, kjer je potrebna dodatna pozornost voznikov. Mestna občina Ljubljana želi zato rešitev, ki ne bi bila namenjena le eni lokaciji. Modularni koncept naj bi bilo mogoče prilagajati različno velikim površinam in različnim prometnim situacijam ter ga ponavljati na območjih več ljubljanskih šol in vrtcev. To pomeni, da bo izbrana rešitev morala delovati tako na manjših kot večjih površinah, hkrati pa ohraniti enotno in prepoznavno podobo.

icon-expand Ljubljana želi okolico osnovnih šol in vrtcev narediti bolj prepoznavno, varno in prijazno otrokom. FOTO: Adobe Stock

Pomembna bo tudi trajnostna mobilnost

Projekt je povezan tudi s prizadevanji za bolj trajnostne šolske poti. Namen je spodbujati načine prihoda, pri katerih avtomobil ni nujno prva izbira - hojo, kolesarjenje in druge oblike trajnostne mobilnosti. Prepoznavna ureditev prostora lahko pri tem pomaga tudi na simbolni ravni. Šolsko območje postane drugačno od običajne mestne ulice in že s svojo podobo opozarja, da gre za prostor, v katerem imajo posebno mesto otroci in pešci.

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