Ljubljana išče novo podobo šolskih poti: tla okoli šol in vrtcev bodo dobila prav poseben videz

Mestna občina Ljubljana je zato objavila javni anonimni enostopenjski natečaj, s katerim išče oblikovalsko rešitev za nov modularni vizualni koncept označevanja talnih javnih površin v okolici šol in vrtcev.
Cilj ni zgolj popestriti sivega asfalta. Z novim konceptom želijo ustvariti prepoznaven vizualni jezik, ki bi obiskovalce opozarjal na območje šole oziroma vrtca, hkrati pa prispeval k večji prometni varnosti otrok in spodbujal trajnostne načine prihoda v šolo, predvsem hojo in kolesarjenje.
Ko tla postanejo del šolske poti
Otroci se po poteh do šole in vrtca vsak dan srečujejo s številnimi prometnimi situacijami. Prav zato so lahko talne označbe pomemben del urejanja šolskega prostora. Poleg prometnih pravil lahko prostor otrokom na bolj intuitiven način sporoča, da vstopajo v območje, kjer je potrebna dodatna pozornost voznikov.
Mestna občina Ljubljana želi zato rešitev, ki ne bi bila namenjena le eni lokaciji. Modularni koncept naj bi bilo mogoče prilagajati različno velikim površinam in različnim prometnim situacijam ter ga ponavljati na območjih več ljubljanskih šol in vrtcev.
To pomeni, da bo izbrana rešitev morala delovati tako na manjših kot večjih površinah, hkrati pa ohraniti enotno in prepoznavno podobo.
Pomembna bo tudi trajnostna mobilnost
Projekt je povezan tudi s prizadevanji za bolj trajnostne šolske poti. Namen je spodbujati načine prihoda, pri katerih avtomobil ni nujno prva izbira - hojo, kolesarjenje in druge oblike trajnostne mobilnosti.
Prepoznavna ureditev prostora lahko pri tem pomaga tudi na simbolni ravni. Šolsko območje postane drugačno od običajne mestne ulice in že s svojo podobo opozarja, da gre za prostor, v katerem imajo posebno mesto otroci in pešci.
Kakšna bo nova podoba?
Prav to je vprašanje, na katerega bodo odgovorili sodelujoči na natečaju. Mestna občina Ljubljana išče kakovostno, prepoznavno in modularno oblikovalsko rešitev, ki bo dovolj prilagodljiva za uporabo na različnih lokacijah, obenem pa bo ustvarila enotno identiteto šolskih območij.
Zanimivo bo predvsem videti, kako bodo oblikovalci povezali otroški, igriv in vizualno privlačen jezik z resnim namenom, opozarjanjem na varnost v prometu.
Rok za prijavo na natečaj je ponedeljek, 21. september 2026, do 12. ure. Celotno natečajno gradivo je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
Kaj menite, bi morale biti šolske poti bolj barvite in prepoznavne?
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