Tvoj otrok lahko na začetku tekme na igrišče pospremi nogometne zvezdnike

Nogomet je eden tistih športov, ob katerih se radi zberejo tako otroci kot odrasli. Otroci skozi igro razvijajo različne spretnosti, se učijo sodelovanja in vztrajnosti, hkrati pa aktivno preživljajo prosti čas. Še posebej posebni pa so trenutki, ko si tekmo ogledajo skupaj s starši, navijajo za svojo ekipo in delijo navdušenje nad nepredvidljivim dogajanjem na igrišču.

Zakaj nogomet otroke tako privlači?

Nogomet je pogosto prvi ekipni šport, s katerim se srečajo otroci. Za igro potrebujemo le žogo, nekaj prostora in dobro voljo, zato ni presenetljivo, da navduši toliko mladih. Njegova vrednost pa sega precej dlje od igrišča. Otroci se skozi treninge učijo sodelovanja, vztrajnosti in odgovornosti, ob tem pa sklepajo prijateljstva ter krepijo samozavest. Šport jim pomaga razumeti, da uspehi pridejo z vajo, trudom in ekipnim delom, kar so dragocene izkušnje tudi za vsakdanje življenje. Velik del nogometne privlačnosti ustvarjajo tudi tekme in športni vzorniki. Otroci radi spremljajo svoje najljubše klube, zbirajo drese in z zanimanjem spremljajo dogajanje na največjih nogometnih prizoriščih. Še posebej jih navdušijo priložnosti, ko lahko takšno vzdušje začutijo tudi sami, ne le s tribun ali pred televizijskim zaslonom.

icon-expand V okviru nagradne igre Lidlova otroška ekipa bodo izžrebani otroci dobili možnost sodelovati v uradnem programu spremstva igralcev na evropski nogometni tekmi. FOTO: Arhiv naročnika

Ko nogometne sanje postanejo resničnost

Prav zato je še posebej zanimiva priložnost, ki jo mladim nogometnim navdušencem v sezoni 2026/27 UEFA Europa League in UEFA Conference League ponuja Lidl Slovenija.

V okviru nagradne igre Lidlova otroška ekipa bodo izžrebani otroci dobili možnost sodelovati v uradnem programu spremstva igralcev na evropski nogometni tekmi. Ob začetku tekme bodo na igrišče pospremili nogometaše in iz neposredne bližine doživeli vzdušje velikega evropskega nogometnega dogodka.

Sodelujoča oseba lahko za svojega otroka osvoji mesto v spremstvu igralcev na tekmi UEFA Conference League med NK Celje in Olympiacosom, ki bo 10. decembra 2026 na Stadionu Celje. Otrok bo na igrišče pospremil enega izmed nogometašev obeh ekip ter postal del uradnega predtekmovalnega programa.

icon-expand Nagradna igra poteka od 19. oktobra do 2. novembra 2026 do 23.59. FOTO: Arhiv naročnika

Kaj prejmejo izžrebani otroci?

Izžrebanih bo 17 otrok, starih od 6 do 10 let in visokih med 105 in 135 centimetri. Vsak izmed njih bo prejel:

- uradno uniformo za spremstvo igralcev, ki vključuje kratke hlače, majico in nogavice,

- vstopnica za otroka in enega starša. To ni le nagrada, temveč priložnost, da otrok evropsko nogometno tekmo doživi iz povsem drugačne perspektive. Namesto med gledalci bo za nekaj trenutkov del dogajanja, ki ga običajno spremlja od daleč.

Kako sodelovati?

Nagradna igra poteka od 19. oktobra do 2. novembra 2026 do 23.59. Starši lahko vse informacije o sodelovanju in prijavi najdejo na spletni strani Lidlove otroške ekipe . Zmagovalci bodo objavljeni na uradni spletni strani podjetja Lidl Slovenija, nagrajenci pa bodo o izboru obveščeni tudi po elektronski pošti. Več informacij in prijavo najdete TUKAJ .

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