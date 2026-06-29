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Lepa Afna pokazala novorojenko

L.G.
Novice 0
29. 06. 2026 13.54

Slovenska vplivnica in podjetnica Lea Filipovič, ki jo večina pozna pod spletnim imenom Lepa Afna, je pred dnevi še drugič postala mamica. Zdaj je s sledilci delila prisrčen utrinek iz družinskega življenja in razkrila, da je njena starejša hčerka dobila sestrico.

lepa afna

V objavi na družbenem omrežju je pokazala nekaj iskrenih trenutkov iz prvih dni po porodu – od domače hrane in sladkih razvajanj do družinskih prizorov, ki najbolje odražajo vsakdan novopečene štiričlanske družine. Ob fotografijah je zapisala: 'Utrujena kot še nikoli, pa tudi srečna kot še nikoli.'

Prav ta stavek je verjetno nagovoril številne starše, ki dobro poznajo mešanico neprespanih noči, prilagajanja na novo družinsko dinamiko in neizmerne sreče ob prihodu otroka.

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Ganljiv trenutek med sestricama

Med fotografijami je posebno pozornost pritegnil prizor, ki ga je pripravila starejša sestrica. Zanjo je namreč pripravila poseben pogrinjek, s katerim je novi članici družine izkazala dobrodošlico. Takšni drobni trenutki pogosto povedo največ o tem, kako otroci doživljajo prihod bratca ali sestrice.

Številni starši se ob rojstvu drugega otroka sprašujejo, kako bo spremembo sprejel prvorojenec. Strokovnjaki poudarjajo, da vključevanje starejših otrok v vsakodnevne dejavnosti okoli dojenčka krepi občutek pripadnosti in jim pomaga pri prilagajanju na novo vlogo.

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Domov že po dveh dneh

Lea je sledilcem zaupala tudi, da so se iz porodnišnice domov vrnili že po dveh dneh. Ob tem je zapisala, da so imeli 'najlepši možen porod' in se zahvalila osebju Porodnišnice Postojna za skrb in podporo.

V objavi ni skrivala niti manj glamuroznih plati poporodnega obdobja. Med drugim se je pošalila, da Pavlove torte sploh ni uspela fotografirati takšne, kot je bila, ker jo je prehitel vsakdan novopečene mamice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Od lepotnih vsebin do uspešne podjetniške zgodbe

Lea Filipovič je svojo prepoznavnost začela graditi pred leti z ustvarjanjem vsebin na YouTubu, kjer je sledilce navduševala predvsem z lepotnimi nasveti, modnimi vsebinami in utrinki iz vsakdanjega življenja. Sčasoma je postala ena najbolj prepoznavnih slovenskih spletnih ustvarjalk vsebin, danes pa uspešno vodi tudi lastno blagovno znamko in spletno trgovino. Kljub poslovnim uspehom pa v zadnjem obdobju na družbenih omrežjih pogosto deli tudi družinske trenutke.

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Njena najnovejša objava je tako še en opomnik, da materinstvo ni vedno popolno in brezhibno, je pa polno nepozabnih trenutkov. In kot je zapisala sama – utrujenost je trenutno velika, a sreča še večja.

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