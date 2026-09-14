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Legendarni Dave Mustaine slavi 65 let, sin mu je namenil te besede

S.B.
Novice 0
14. 09. 2026 10.48

Legendarni glasbenik Dave Mustaine je praznoval 65. rojstni dan. Frontman skupine Megadeth, ki je s svojim značilnim glasom, kitaro in nepozabnimi skladbami zaznamoval zgodovino heavy metala, je pomemben mejnik praznoval včeraj, ob tej priložnosti pa se je oglasil tudi njegov sin Justis.

Megadeth v Šiški (2012) - 24

Justis Mustaine je na Instagramu objavil fotografijo, na kateri sta Dave in vnukinja Georgette Monroe in mu ob rojstnem dnevu namenil preprosto, a zelo osebno sporočilo: "Vse najboljše za 65. rojstni dan, oče! Zelo te imamo radi in te cenimo."

Fotografija je hitro pritegnila pozornost predvsem zato, ker prikazuje drugačno plat glasbenika, ki ga oboževalci desetletja poznajo predvsem kot neizprosnega metalca in ustanovitelja Megadetha

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dave Mustaine je oče dveh otrok

Dave je že več kot tri desetletja poročen s Pamelo Anne Casselberry. Poročila sta se leta 1991 in imata dva otroka, sina Justisa in hčerko Electro.

Justis, rojen leta 1992, je šel nekoliko po očetovih stopinjah. Tudi sam je glasbenik in kitarist, v preteklosti pa se je preizkusil tudi v igralskih vodah. 

Njegova mlajša sestra Electra, rojena leta 1998, se je prav tako podala v glasbene vode, vendar v nekoliko drugačni smeri. Ukvarja se s country glasbo in je svojo glasbeno pot gradila tudi kot pevka in avtorica.

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Dave je postal tudi dedek

Dave pa danes ne praznuje le kot oče, temveč tudi kot dedek. Leta 2023 se je družina povečala za novo generacijo, ko je Justis s soprogo Angelo dobil hčerko Georgette Monroe Mustaine.

Dave je takrat veselo novico tudi sam delil z oboževalci in objavil fotografijo, na kateri v naročju drži svojo vnukinjo. Georgette se je rodila 28. oktobra 2023, Dave pa je ob tem postal dedek prvič.

Njegov odnos do nove družinske vloge je bil precej drugačen od podobe, ki jo je gradil na odrih. Ko je govoril o tem, da bo postal dedek, je dejal, da se je zaradi prihoda sina Justisa nekoč odpovedal tudi nekaterim bolj tveganim dejavnostim, saj je želel biti odgovoren oče.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

65 let, več desetletij na odru

Mustaine je bil rojen 13. septembra 1961 v kalifornijskem mestu La Mesa. Preden je leta 1983 ustanovil Megadeth, je bil član Metallice, kjer je igral kitaro in sodeloval pri nastanku nekaterih zgodnjih skladb. Megadeth je nato postal ena najpomembnejših skupin thrash metala, Mustaine pa njen obraz in glavni ustvarjalec.

Tudi pri 65 letih ostaja zelo aktiven. Njegov rojstni dan je letos prišel v času, ko je Megadeth na turneji po ZDA, skupina pa ima v prihodnjih dneh predvidene nove nastope.

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