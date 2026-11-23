Lana Novak je na družbenih omrežjih že vrsto let znan obraz. Svojo spletno pot je začela na YouTubu, kjer je kot ena prvih slovenskih ustvarjalk vlogov z občinstvom delila utrinke iz vsakdanjega življenja. Sčasoma je svojo skupnost razširila še na Instagram in druga družbena omrežja, kjer danes objavlja vsebine o družinskem življenju, materinstvu, domu, potovanjih in različnih življenjskih dogodivščinah. Zdaj je sledilce razveselila z novo družinsko novico. Skupaj s soprogom pričakujeta drugega otroka, njun sin Val pa bo kmalu dobil novo družinsko vlogo.

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Od spletne ustvarjalke do mamice

Lana je prvič postala mamica julija 2025. Njen sin Val je na svet prijokal mesec dni pred predvidenim datumom poroda, kar je bilo za bodoča starša precejšnje presenečenje. "Presenetil naju je en mesec prej in 14. 7. za vedno spremenil najin svet. Najina mala sreča je tukaj," je takrat zapisala ob objavi vesele novice. O svoji prvi nosečnosti in porodni izkušnji je pozneje spregovorila tudi v podkastu, kjer je iskreno opisala izzive nosečnosti, močne slabosti in nepričakovan odhod v porodnišnico v 36. tednu nosečnosti. Dotaknila se je tudi sprememb, ki jih prinese materinstvo, ter usklajevanja družinskega življenja in dela.

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Poleg ustvarjanja spletnih vsebin se Lana ukvarja tudi s podjetništvom. V svojih objavah pogosto pokaže tudi ljubezen do urejanja doma, estetike in potovanj. Zdaj jo čaka novo posebno obdobje, saj bo družina kmalu postala štiričlanska. Iskrene čestitke!