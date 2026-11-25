Vse se je zgodilo v nedeljo, na tekmi med Barcelono in Villarrealom, ki jo je katalonski klub dobil s 3 : 2. Po zadetku Fermína Lópeza, pri katerem je asistiral Yamal, si je mladi nogometaš žogo potisnil pod dres v višini trebuha. S tem je posnemal nosečniški trebušček, kar je takoj sprožilo ugibanja, da bi lahko naznanjal prihod novega družinskega člana. Kamere so ujele tudi odziv Fermína Lópeza, ki je ob pogledu na soigralca videti precej presenečen. Posnetek se je hitro razširil po družbenih omrežjih, navijači pa so začeli ugibati, ali je Yamal s tem želel sporočiti nekaj zelo osebnega.

icon-expand Lamine Yamal presenetil s potezo. FOTO: Profimedia

Je njegovo dekle noseče?

Yamal je v zvezi s špansko vplivnico Inés García. Par se je maja letos prvič skupaj pojavil v javnosti na slavju Barcelone ob koncu sezone. Od takrat je njuno razmerje pogosto predmet zanimanja javnosti. O morebitni nosečnosti so se govorice pojavile že poleti, ko so po spletu zaokrožile fotografije, na katerih naj bi par poziral z ultrazvočnim posnetkom. Vendar so bile fotografije lažne oziroma manipulirane, nosečnost pa ni bila potrjena. Tudi tokrat za zdaj ni nobene uradne potrditve, da par pričakuje otroka. Niti Yamal niti njegova partnerica se nista javno izrekla o pomenu njegovega zadnjega slavja.

icon-expand Lamine Yamal je v zvezi z Ines Garcia. FOTO: Profimedia

Soigralec je s svojim odzivom še podžgal ugibanja

V nogometu je sicer precej običajno, da igralci z žogo pod dresom ponazorijo nosečniški trebušček in tako razkrijejo, da pričakujejo otroka. Prav zato je bila Yamalova gesta deležna toliko pozornosti. Toda brez njegove razlage ostaja odprto vprašanje, ali je šlo za namerno namigovanje na očetovstvo ali zgolj za nenavadno slavje zadetka. Za zdaj tako ostaja le pri ugibanjih. Navijači bodo morali počakati, ali bo mladi nogometaš skrivnostno gesto tudi pojasnil.