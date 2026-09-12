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Lady Gaga je postala mama: skrivnost, ki jo je uspela skoraj popolnoma skriti

S.B.
Novice 0
12. 09. 2026 08.53

Lady Gaga je postala mama. 40-letna glasbenica in igralka je s svojim zaročencem Michaelom Polanskyjem dobila prvega otroka. Novico je potrdil vir za revijo PEOPLE, prvi pa jo je objavil portal Page Six. Par podrobnosti o novorojenčku za zdaj ne razkriva, javnosti niso znani ne ime in ne spol otroka, prav tako ne natančen datum rojstva.

Lady Gaga na tiskovni konferenci v okviru beneškega filmskega festivala.

Novica je toliko bolj presenetljiva, ker je Lady Gaga svojo zasebnost v zadnjih mesecih zelo skrbno varovala. Po koncu turneje Mayhem Ball aprila letos se je namreč precej umaknila iz javnosti. Čeprav je bila še vedno občasno prisotna na družbenih omrežjih in pri posameznih projektih, je bilo njenega pojavljanja v javnosti bistveno manj. Prav zato so se v zadnjih tednih začela pojavljati številna ugibanja o tem, kaj se dogaja v njenem zasebnem življenju.

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Nekateri so celo ugibali, ali sta se zaročenca skrivaj poročila

Par, ki je zaročen od leta 2024, je namreč svojo zvezo v zadnjem obdobju držal precej stran od medijske pozornosti. V začetku septembra so se pojavila tudi ugibanja o njuni morebitni poroki, vendar so viri za TMZ takrat zanikali, da bi se že poročila.

Zdaj je jasno, da je bilo ozadje njune zasebnosti precej bolj osebno. Lady Gaga in Michael Polansky sta bila v zadnjem obdobju opažena na območju severne Kalifornije, kjer naj bi preživljala čas daleč od hollywoodskega vrveža. Prav njun nedavni umik iz središča pozornosti je še dodatno spodbudil ugibanja, ki so jih zdaj nadomestile vesele novice o prihodu novega družinskega člana.

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O materinstvu je govorila že več let

Čeprav je Lady Gaga nosečnost uspela obdržati zase, želja po materinstvu zanjo ni bila skrivnost. O tem je javno govorila že več let in materinstvo opisovala kot eno svojih velikih življenjskih želja.

S Polanskyjem sta se začela družiti okoli leta 2020, njuna zveza pa se je še posebej utrdila v času pandemije, ko sta skupaj preživljala obdobje karantene. Zaročila sta se leta 2024, Gaga pa je zaroko javnosti razkrila med olimpijskimi igrami v Parizu.

Par je tudi sicer znan po tem, da zasebno življenje skrbno varuje pred javnostjo. Zato ni presenetljivo, da sta tudi prihod otroka uspela skoraj popolnoma skriti pred očmi javnosti.

Medtem ko so oboževalci v zadnjih mesecih ugibali, zakaj se je zvezdnica umaknila iz središča pozornosti, je v resnici živela eno najbolj osebnih in pomembnih življenjskih obdobij. Zdi se, da je pevka, ki jo oboževalci že dolgo poznajo kot Mother Monster, zdaj dobila še povsem nov pomen tega vzdevka.

Viri: PEOPLE, Page Six, Vogue, The Hollywood Reporter

Lady Gaga materinstvo nosečnost Michael Polansky znane osebnosti
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