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Napaka, ki jo starši delajo pri nakupu prvih čevljih

E.S.
Novice 0
02. 09. 2026 04.00

Prvi koraki sodijo med tiste pomembne mejnike v otrokovem razvoju, ki jih starši nestrpno pričakujemo. Ko malček začne samostojno raziskovati svet okoli sebe, pa se hitro pojavi tudi vprašanje: kdaj je pravi čas za prve čevlje in kako izbrati obutev, ki bo primerna za njegova stopala?

čevlji

Izbira otroške obutve na prvi pogled morda ni videti zahtevna, vendar se starši pri nakupu hitro znajdemo pred številnimi vprašanji. Naj bodo prvi čevlji čim bolj mehki ali potrebujejo več opore? Koliko prostora mora ostati pred prsti? In ali otrok čevlje sploh potrebuje takoj, ko začne delati prve korake?

Pri izbiri prvih čevljev ni najpomembneje, katera znamka ali model sta trenutno najbolj priljubljena. Veliko pomembneje je razumeti, kako se otroško stopalo v prvih letih razvija in kakšno obutev potrebuje, da lahko pri hoji čim bolj naravno sodeluje z gibanjem celotnega telesa.

Otroško stopalo ni pomanjšano stopalo odraslega

Otroška stopala se v prvih letih življenja intenzivno razvijajo. Kosti še niso v celoti formirane, stopalo pa je zaradi večjega deleža hrustančnega tkiva tudi bolj prožno in občutljivo na pritisk.

Prav zato je pomembno, da obutev otroškega stopala ne utesnjuje in mu omogoča čim bolj naravno gibanje.

Čevelj otroka ne uči hoditi in ne nadomešča njegovega naravnega razvoja. Njegova osnovna naloga je zaščita stopala pred mrazom, vlago, umazanijo in poškodbami, pri tem pa mora omogočati dovolj svobodnega gibanja ter mu hkrati nudi zelo pomembno oporo.

Pomembno je razumeti, kakšno obutev otrok potrebuje
Pomembno je razumeti, kakšno obutev otrok potrebujeFOTO: Arhiv naročnika

Kdaj je čas za prve prave čevlje?

Če se otrok že postavlja na noge, hodi ob opori ali dela prve korake po stanovanju, je dobro, da začnemo razmišljati o prvi obutvi. V tem obdobju je pomembno predvsem, da ima otrok dovolj priložnosti za gibanje, raziskovanje in učenje ravnotežja, pri izbiri obutve pa je smiselno poskrbeti za primerno podporo in udobje.

Kaj je pri izbiri otroške obutve zares pomembno?

Pri nakupu otroških čevljev starši pogosto najprej opazimo videz čevlja, a pri obutvi naj bodo na prvem mestu predvsem prileganje, udobje, funkcionalnost ter velikost in pravilna opora.

Prsti potrebujejo dovolj prostora za gibanje. Podplat naj bo dovolj prožen, da se lahko pri hoji ustrezno upogiba, obenem pa mora zagotavljati zaščito pred zunanjimi vplivi. Pomembna je tudi pravilna velikost, saj lahko premajhen čevelj stopalo utesnjuje, prevelik pa lahko zmanjša stabilnost in otroku oteži hojo.

Ker otroška stopala rastejo hitro, velikosti obutve ne gre preverjati le takrat, ko otrok začne tarnati, da ga čevelj tišči. Obutev je smiselno redno preverjati in spremljati, ali ima otrok še dovolj prostora za pravilen razvoj. Strokovnjaki priporočajo, da velikost čevlja preverimo vsaj vsake tri mesece. V prvih letih lahko stopalo zraste precej hitro, zato je redno preverjanje še posebej pomembno.

Obutev je smiselno redno preverjati
Obutev je smiselno redno preverjatiFOTO: Arhiv naročnika

Otroka moramo spodbujati, da vsak dan vsaj 15 minut hodi bos

Ko razmišljamo o zdravem razvoju otroških stopal, ne smemo pozabiti na nekaj preprostega.

Kadar je okolje varno in primerno, je otroku koristno omogočiti čim več gibanja brez obutve. Hoja po travi, pesku, zemlji ali drugih varnih, rahlo neravnih površinah otroku omogoča različne čutne in gibalne izkušnje, stopalu pa pomaga pri aktivnem prilagajanju podlagi. Obenem otrok skozi hojo bos po neravnih površinah razvija ravnotežje in občutek za položaj telesa.

Pravilna opora otroškim stopalom je nujno potrebna tudi v vrtcu in doma

Pri izbiri otroške obutve veliko pozornosti namenimo čevljem, pomembno pa je izbrati tudi primerne copate, saj jih otroci pogosto nosijo več ur dnevno tako doma, v vrtcu in pri vsakodnevnih dejavnostih.

Prav zato je tudi pri izbiri pravih copat pomembno, da so udobni, dovolj prostorni in da otroku omogočajo čim bolj naravno gibanje ter pravilno oporo.

Pri izbiri obutve se lahko srečamo tudi z izrazi, kot sta anatomski in ortopedski vložek, ki pa nimata enakega namena.

Anatomsko oblikovan vložek je namenjen ravno pravšnji opori stopala in udobju pri vsakodnevni uporabi ter stopala ne preoblikuje. Medtem ko je ortopedski vložek medicinski pripomoček, ki se uporablja glede na individualne potrebe posameznika s priporočilom strokovnjaka.

Zato anatomske obutve ne gre enačiti z ortopedsko.

Ko se tradicija poveže z razumevanjem otroških potreb

Pri izbiri otroške obutve se številni starši odločajo za znamke z dolgoletnimi izkušnjami na področju razvoja otroških stopal. Med njimi je tudi Ciciban, kjer razvijajo kakovostno obutev, prilagojeno različnim obdobjem otrokovega razvoja.

Pri oblikovanju obutve so v ospredju lastnosti, ki jih starši pri otroških čevljih iščemo: udobje, kakovostni materiali, ustrezno prileganje in podpora pri vsakodnevnem gibanju. Poleg obutve za prve korake in zunanje aktivnosti so pomemben del ponudbe tudi Ciciban copati, namenjeni otrokom, ki jih pri igri, učenju in raziskovanju nosijo velik del dneva.

Copati Ciciban so prilagojeni različnim obdobjem otrokovega razvoja
Copati Ciciban so prilagojeni različnim obdobjem otrokovega razvojaFOTO: Arhiv naročnika

Ni pomembno, da je čevelj popoln. Pomembno je, da je primeren ter kakovosten

Pri izbiri prvih čevljev se zato ni treba osredotočati na iskanje enega popolnega modela. Pomembneje je, da je obutev primerne velikosti, dovolj prostorna, udobna in dovolj prožna za otrokovo naravno gibanje, hkrati pa stopalo ščiti tam, kjer je to potrebno.

In morda je prav to najboljši nasvet za starše: otroku omogočimo čim več svobodnega gibanja, kadar je mogoče. Ko pa otrok potrebuje obutev, izberimo takšno, ki nudi stopalom vso potrebno zaščito in oporo za pravilen razvoj.

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