Kraljevi par se je razveselil prihoda prvega otroka, rodil se je s pomočjo nadomestne matere

Princ Filip Grški in njegova žena princesa Nina sta postala starša prvega otroka, piše People. Veselo novico sta javnosti sporočila šele nekaj tednov po njegovem rojstvu.

Princ Filip Grški in princesa Nina sta pozdravila rojstvo sina Kimona Thomasa Konstantinosa, ki se je rodil 27. julija v Združenih državah Amerike. Novico je v uradni izjavi potrdil urad nekdanje grške kraljeve družine.

V izjavi sta starša razkrila, da se je njun sin rodil s pomočjo nadomestne matere. Ob tem sta izrazila iskreno hvaležnost ženski in njeni družini za podporo na poti do starševstva ter se zahvalila tudi zdravstvenemu osebju in strokovnjakom, ki so ju spremljali skozi celoten proces.