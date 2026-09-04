Kraljevi par se je razveselil prihoda prvega otroka, rodil se je s pomočjo nadomestne matere

Princ Filip Grški in njegova žena princesa Nina sta postala starša prvega otroka, piše People. Veselo novico sta javnosti sporočila šele nekaj tednov po njegovem rojstvu.
Družina se je povečala za enega člana
Princ Filip Grški in princesa Nina sta pozdravila rojstvo sina Kimona Thomasa Konstantinosa, ki se je rodil 27. julija v Združenih državah Amerike. Novico je v uradni izjavi potrdil urad nekdanje grške kraljeve družine.
V izjavi sta starša razkrila, da se je njun sin rodil s pomočjo nadomestne matere. Ob tem sta izrazila iskreno hvaležnost ženski in njeni družini za podporo na poti do starševstva ter se zahvalila tudi zdravstvenemu osebju in strokovnjakom, ki so ju spremljali skozi celoten proces.
Poseben pomen imena
Izbira imena ni naključna. Po poročanju revije People ime Thomas predstavlja poklon očetu princese Nine, švicarskemu poslovnežu Thomasu Flohru, medtem ko ime Konstantinos spominja na Filipovega očeta, nekdanjega grškega kralja Konstantina II., ki je umrl leta 2023.
Novopečena starša naj bi prve tedne po rojstvu sina preživljala v zasebnosti in uživala v novih družinskih trenutkih. V izjavi sta zapisala, da sta neizmerno srečna ob začetku novega življenjskega poglavja.
Ljubezenska zgodba, ki se je začela pred leti
Filip in Nina sta se začela pojavljati v javnosti leta 2018. Poročila sta se leta 2020 v Švici, a je bila zaradi pandemije covida-19 njuna civilna poroka zelo skromna. Leto pozneje sta pripravila še veliko pravoslavno poročno slovesnost v Atenah, ki so se je udeležili številni evropski kraljevi člani.
Viri: People, urad nekdanje grške kraljeve družine.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV