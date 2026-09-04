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Kraljevi par se je razveselil prihoda prvega otroka, rodil se je s pomočjo nadomestne matere

N. Č.
Novice 0
04. 09. 2026 09.26

Princ Filip Grški in princesa Nina sta se razveselila sina, ki sta ga poimenovala Kimon Thomas Konstantinos.

Princ Philippos in Princesa Nina

Princ Filip Grški in njegova žena princesa Nina sta postala starša prvega otroka, piše People. Veselo novico sta javnosti sporočila šele nekaj tednov po njegovem rojstvu.

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Družina se je povečala za enega člana

Princ Filip Grški in princesa Nina sta pozdravila rojstvo sina Kimona Thomasa Konstantinosa, ki se je rodil 27. julija v Združenih državah Amerike. Novico je v uradni izjavi potrdil urad nekdanje grške kraljeve družine.

V izjavi sta starša razkrila, da se je njun sin rodil s pomočjo nadomestne matere. Ob tem sta izrazila iskreno hvaležnost ženski in njeni družini za podporo na poti do starševstva ter se zahvalila tudi zdravstvenemu osebju in strokovnjakom, ki so ju spremljali skozi celoten proces.

Princ Philippos in Princesa Nina
Princ Philippos in Princesa Nina FOTO: Profimedia

Poseben pomen imena

Izbira imena ni naključna. Po poročanju revije People ime Thomas predstavlja poklon očetu princese Nine, švicarskemu poslovnežu Thomasu Flohru, medtem ko ime Konstantinos spominja na Filipovega očeta, nekdanjega grškega kralja Konstantina II., ki je umrl leta 2023.

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Novopečena starša naj bi prve tedne po rojstvu sina preživljala v zasebnosti in uživala v novih družinskih trenutkih. V izjavi sta zapisala, da sta neizmerno srečna ob začetku novega življenjskega poglavja.

Princ Philippos in Nina Flohr
Princ Philippos in Nina FlohrFOTO: Profimedia

Ljubezenska zgodba, ki se je začela pred leti

Filip in Nina sta se začela pojavljati v javnosti leta 2018. Poročila sta se leta 2020 v Švici, a je bila zaradi pandemije covida-19 njuna civilna poroka zelo skromna. Leto pozneje sta pripravila še veliko pravoslavno poročno slovesnost v Atenah, ki so se je udeležili številni evropski kraljevi člani.

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Rojstvo malega Kimona tako predstavlja pomemben in vesel mejnik za par, ki je po skoraj šestih letih zakona prvič postal starš.

Princ Philippos in Nina Flohr
Princ Philippos in Nina FlohrFOTO: Profimedia
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Viri: People, urad nekdanje grške kraljeve družine.

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