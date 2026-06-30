Bo kralj Karel spet ostal brez srečanja z vnuki? Princ Harry naj bi bil zaradi otrok vse bolj zaskrbljen

Po poročanju revije People je družina Sussex načrtovala obisk Združenega kraljestva julija, ko naj bi se Harry udeležil dogodkov ob odštevanju do Invictus Games 2027 v Birminghamu. Obisk bi bil še posebej pomemben, ker bi Archie in Lilibet prvič po letu 2022 ponovno obiskala Veliko Britanijo.

Zakaj je obisk pod vprašajem?

Kot poročata The Guardian in People, naj bi Harryja razjezila in razočarala odločitev britanskih oblasti, da njegovi družini med obiskom Združenega kraljestva ne zagotovijo dodatnega policijskega varovanja. Zato ga skrbi, da Meghan, Archie in Lilibet ne bodo dovolj varni, če bi obiskali Veliko Britanijo. Po navedbah virov Harry meni, da bi morala biti varnost njegovih otrok absolutna prioriteta. Prav zaradi tega Meghan in otroka v zadnjih letih skoraj nikoli niso spremljali Harryja na njegovih obiskih Združenega kraljestva.

icon-expand Harryja skrbi varnost otrok ob obisku Velike Britanije. FOTO: Instagram - Meghan Markle

Otroka odraščata daleč od kraljeve družine

Archie, ki je letos dopolnil sedem let, in petletna Lilibet odraščata v Kaliforniji, kjer Harry in Meghan živita od leta 2020. Zaradi geografske oddaljenosti in napetih odnosov med Sussexovima in preostankom kraljeve družine sta otroka s sorodniki v Veliki Britaniji preživela zelo malo časa. Po poročanju več britanskih medijev naj bi kralj Karel Archieja videl le nekajkrat, Lilibet pa naj bi osebno srečal le enkrat, ko je družina leta 2022 obiskala Veliko Britanijo ob platinastem jubileju kraljice Elizabete II.

Zakaj so odnosi med vnuki in starimi starši tako pomembni?

Ne glede na kraljevske nazive zgodba odpira vprašanje, s katerim se srečuje veliko družin: kako ohranjati odnos med otroki in starimi starši, ko jih ločujejo razdalja, družinski konflikti ali življenjske okoliščine. Raziskave kažejo, da imajo otroci, ki so redno v stiku s starimi starši, pogosto močnejši občutek pripadnosti družini, razvijajo več empatije in bolje razumejo družinsko zgodovino. Tudi kadar osebni obiski niso mogoči, lahko veliko pomenijo videoklici, skupni projekti na daljavo, pisma ali redno deljenje fotografij in zgodb. Kot poudarja organizacija Grandparents Plus, je za vzdrževanje vezi najpomembnejša doslednost stikov, ne njihova popolnost.

Za mnoge starše pa je ta zgodba predvsem opomnik, da otroci hitro rastejo - in da so skupni trenutki z babicami, dedki ter širšo družino pogosto dragocenejši, kot se zdi v danem trenutku.