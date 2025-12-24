Koliko otrok čaka Božička v Sloveniji?

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) je razkril zanimiv in praznično obarvan podatek: v Sloveniji trenutno živi 306.094 otrok, mlajših od 15 let. To pomeni, da ima Božiček pred seboj izjemno zahtevno nalogo.
Če bi se pri vsakem otroku zadržal zgolj eno sekundo in bi želel vsa darila razdeliti še pred božičem, bi moral sani pripraviti in se na pot odpraviti že v nedeljo. Časa za postanke, vročo čokolado ali kratek počitek torej skoraj ne bi bilo.
Največ dela ga čaka v osrednjeslovenski statistični regiji, kjer živi največ otrok, najmanj pa v primorsko-notranjski regiji, kjer je otrok najmanj.
Število otrok, mlajših od 15 let, po statističnih regijah:
Osrednjeslovenska: 85.640
Podravska: 44.397
Savinjska: 38.053
Gorenjska: 31.520
Jugovzhodna Slovenija: 23.784
Goriška: 16.598
Obalno-kraška: 15.683
Pomurska: 14.158
Posavska: 10.979
Koroška: 9.762
Zasavska: 7.790
Primorsko-notranjska: 7.730
Ob tem se vsako leto pri malčkih znova poraja isto vprašanje: kako Božičku sploh uspe obdariti vse otroke v eni sami noči? Legende pravijo, da mu pri tem pomagajo čarobne sani, ki letijo hitreje od časa, ter severni jeleni, ki se nikoli ne utrudijo. Nekateri verjamejo, da se čas na božično noč preprosto nekoliko upočasni, drugi pa, da Božiček uporablja skrivne bližnjice in dimnike, ki obstajajo le decembra.
Obstaja tudi prikupen mit, da Božiček ni sam – pomagajo mu dobri škrati, ki darila pripravijo vnaprej, on pa jih razdeli z neverjetno natančnostjo in toplino. Prav zaradi te skrivnostne čarovnije je božična noč za otroke še toliko bolj posebna.
