Koliko otrok čaka Božička v Sloveniji?

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) je razkril zanimiv in praznično obarvan podatek: v Sloveniji trenutno živi 306.094 otrok, mlajših od 15 let. To pomeni, da ima Božiček pred seboj izjemno zahtevno nalogo.

Če bi se pri vsakem otroku zadržal zgolj eno sekundo in bi želel vsa darila razdeliti še pred božičem, bi moral sani pripraviti in se na pot odpraviti že v nedeljo. Časa za postanke, vročo čokolado ali kratek počitek torej skoraj ne bi bilo.

Največ dela ga čaka v osrednjeslovenski statistični regiji, kjer živi največ otrok, najmanj pa v primorsko-notranjski regiji, kjer je otrok najmanj.

Število otrok, mlajših od 15 let, po statističnih regijah:

Osrednjeslovenska: 85.640

Podravska: 44.397

Savinjska: 38.053

Gorenjska: 31.520

Jugovzhodna Slovenija: 23.784

Goriška: 16.598

Obalno-kraška: 15.683

Pomurska: 14.158

Posavska: 10.979

Koroška: 9.762

Zasavska: 7.790

Primorsko-notranjska: 7.730