Koliko otrok čaka Božička v Sloveniji?

B.R. , SURS
Novice 1
24. 12. 2025 02.55

Ko se prižgejo praznične lučke in otroci začnejo šteti ure do božiča, se začne tudi Božičkova najdaljša noč v letu.

Božiček

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) je razkril zanimiv in praznično obarvan podatek: v Sloveniji trenutno živi 306.094 otrok, mlajših od 15 let. To pomeni, da ima Božiček pred seboj izjemno zahtevno nalogo.

Če bi se pri vsakem otroku zadržal zgolj eno sekundo in bi želel vsa darila razdeliti še pred božičem, bi moral sani pripraviti in se na pot odpraviti že v nedeljo. Časa za postanke, vročo čokolado ali kratek počitek torej skoraj ne bi bilo.

Največ dela ga čaka v osrednjeslovenski statistični regiji, kjer živi največ otrok, najmanj pa v primorsko-notranjski regiji, kjer je otrok najmanj.

Število otrok, mlajših od 15 let, po statističnih regijah:

Osrednjeslovenska: 85.640

Podravska: 44.397

Savinjska: 38.053

Gorenjska: 31.520

Jugovzhodna Slovenija: 23.784

Goriška: 16.598

Obalno-kraška: 15.683

Pomurska: 14.158

Posavska: 10.979

Koroška: 9.762

Zasavska: 7.790

Primorsko-notranjska: 7.730

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob tem se vsako leto pri malčkih znova poraja isto vprašanje: kako Božičku sploh uspe obdariti vse otroke v eni sami noči? Legende pravijo, da mu pri tem pomagajo čarobne sani, ki letijo hitreje od časa, ter severni jeleni, ki se nikoli ne utrudijo. Nekateri verjamejo, da se čas na božično noč preprosto nekoliko upočasni, drugi pa, da Božiček uporablja skrivne bližnjice in dimnike, ki obstajajo le decembra.

Obstaja tudi prikupen mit, da Božiček ni sam – pomagajo mu dobri škrati, ki darila pripravijo vnaprej, on pa jih razdeli z neverjetno natančnostjo in toplino. Prav zaradi te skrivnostne čarovnije je božična noč za otroke še toliko bolj posebna.

Božiček otrok Slovenija SURS darila
Komentarji (1)

Bigbadjohn 24. 12. 2025 10.02
A koliko otrok čaka Božička v Sloveniji? Po zaslugi Inštituta 8. marec vedno manj...
