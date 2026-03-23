Skupaj skozi izzive vzgoje: nasveti, ki res pomagajo

Novice 0
23. 03. 2026 10.54

Vzgoja otroka je lahko zelo zahtevna. Starši se vsakodnevno srečujejo z novimi vprašanji, izzivi in dilemami, na katere pogosto ni enostavnih odgovorov. Prav zato na Zvezi Anita Ogulin pripravljajo nov sklop brezplačnih predavanj, namenjenih staršem predšolskih otrok, ki želijo bolje razumeti svojega otroka in okrepiti svoje starševske veščine.

V sodobnem svetu se vse več mater sooča z izgorelostjo – stanjem, ki presega običajno utrujenost in lahko vodi v resno duševno in fizično stisko.

Program Rastemo skupaj prinaša šest skrbno zasnovanih predavanj, na katerih bodo sodelovali izkušeni strokovnjaki in predavatelji. Udeleženci bodo lahko prisluhnili uporabnim nasvetom, ki jih lahko takoj prenesejo v vsakdanje življenje, ter dobili nova orodja za soočanje z izzivi vzgoje. Poseben poudarek bo na razumevanju otroškega vedenja in tudi na osebni rasti staršev.

Predavanja bodo potekala izmenično na dveh lokacijah, v Ljubljani in na Vrhniki, v večgeneracijskih centrih. Za vse, ki se dogodkov ne bodo mogli udeležiti v živo, bo omogočen tudi spletni prenos, kar pomeni, da lahko vsak izbere način spremljanja, ki mu najbolj ustreza.

FOTO: Thinkstock

Udeležba na predavanjih je popolnoma brezplačna

Organizatorji so poskrbeli tudi za dodatno udobje staršev, na dogodke lahko pridejo skupaj s svojimi malčki, saj bo zagotovljeno varstvo in spremljevalne aktivnosti za otroke. Tako se bodo starši lahko v miru posvetili predavanju.

Prvo predavanje se je odvilo že v četrtek, 19. marca, ob 18. uri. Osrednja tema predavanja je bila, kako razumeti otroške izbruhe jeze in kako se nanje ustrezno odzvati, vprašanje, s katerim se sreča skoraj vsak starš.

Celoten program vključuje več aktualnih tem s področja vzgoje in razvoja otrok. Starši se lahko prijavijo tudi na obveščanje, da bodo pravočasno prejeli informacije o prihajajočih predavanjih, morebitnih spremembah in dodatnih priložnostih.

Pobuda Rastemo skupaj je priložnost za vse, ki si želijo več samozavesti v starševski vlogi, več razumevanja in predvsem podporo na poti vzgoje.

Celoten program in termine predavanj najdete TUKAJ.

