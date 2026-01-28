Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji

POP TV
Novice 0
28. 01. 2026 04.00

Nova sezona Kmetije je tik pred vrati in obljublja več presenečenj kot kadarkoli prej. Dvanajsta sezona priljubljenega resničnostnega šova na POP TV bo gledalce popeljala v povsem novo izkušnjo, kjer velja le eno pravilo: pričakujte nepričakovano. Kaj nas čaka? Poglejte napovednik!

Tekmovalci letošnje sezone.

Kmetija bo bogatejša za nove objekte, ki bodo poskrbeli za dodatno mero misterija in nepričakovane preobrate. Na posestvu bodo imele pomembno vlogo tudi živali – videli bomo celo prvo skotitev na Kmetiji! Zgodilo pa se bo še nekaj, česar v zgodovini oddaje še nismo videli: prvič bo nekdo opravil nosečniški test – in ta bo pozitiven.

Kmetija
KmetijaFOTO: VOYO

"Vsakič povem, da bo sezona drugačna kot prejšnje, ampak za to sezono lahko brez slabe vesti trdim, da takšne še niste doživeli. Divja je premila beseda," pravi voditeljica Natalija Bratkovič, ki tudi sama ni mogla verjeti svojim očem in ušesom, čeprav jo je težko presenetiti.

"Nabor živali, za katere bodo morali skrbeti tekmovalci, se širi, tako da bodo na posestvu tudi štirinožni prijatelji, ki tam še nikoli prej niso živeli. Arene bodo ponudile popolnoma drugačne boje za obstanek kot v preteklih sezonah – ne bodo več v stilu poligonov, ampak bodo, tudi na željo gledalcev, bolj povezane s kmečkimi opravili," še dodaja Natalija.

Tekmovalci letošnje sezone.
Tekmovalci letošnje sezone.FOTO: VOYO

Kaj vse čaka tekmovalce in kakšno bo dogajanje v novi sezoni, preverite v spodnjem videu. Ne zamudite – Kmetija prihaja na POP TV v ponedeljek, 2. februarja, ob 20.00!

kmetija pop tv resničnostni šov natalija bratkovič kmečka opravila VOYO oddaje nova sezona
Prejšnji članek
Svet slavnih

Zvezdnik ima kar osem otrok

Naslednji članek
Svet slavnih

Konec kraljevskega zakona: po 25 letih ločitev nizozemskega kraljevskega para

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1500