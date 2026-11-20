Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je znova pritegnil pozornost mednarodne javnosti, tokrat ne zaradi političnih izjav ali vojaških dejavnosti, temveč zaradi precej nenavadnega prizora na smučišču. Med obiskom turističnega območja v mestu Samdžijon na severu države se je namreč udobno namestil v velik usnjen naslanjač na snegu. S cigareto v roki in sončnimi očali je opazoval svojo hčerko, ki se je spuščala po smučarski progi. Na fotografijah, ki jih je prva objavila severnokorejska državna tiskovna agencija KCNA, je mogoče videti voditelja, ki je videti precej sproščen, medtem ko njegova družina in spremljevalci raziskujejo novo turistično območje.

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Hčerka na smučeh, oče v razkošnem naslanjaču

Na eni od fotografij je Kim Džong Un oblečen v temna oblačila, s sončnimi očali in cigareto v roki, nameščen v razkošnem usnjenem naslanjaču sredi zasnežene pokrajine. V njegovi bližini je bila tudi žena Ri Sol Džu. Njegova hčerka Ju Ae se je medtem preizkusila na smučarski progi. Na fotografijah je oblečena v bel smučarski kombinezon, med spustom pa uporablja smučarske palice. Nenavaden prizor je hitro pritegnil pozornost tujih medijev in uporabnikov družbenih omrežij. Medtem ko so nekateri komentirali nenavadno razkošje, ki ga je voditelj očitno želel imeti tudi sredi snega, so drugi izpostavili skoraj vsakdanjo družinsko podobo: oče sedi ob smučišču in opazuje otroka med športno dejavnostjo.

Hčerka, ki naj bi nekoč prevzela očetovo mesto

Posebno pozornost je pritegnila tudi prisotnost Ju Ae, ki se v zadnjih letih vse pogosteje pojavlja ob očetu na pomembnih državnih dogodkih. Južnokorejska obveščevalna služba ocenjuje, da bi lahko bila pripravljana na vlogo očetove naslednice, čeprav Severna Koreja tega uradno ni potrdila. V javnosti se je deklica prvič odmevneje pojavila leta 2022, ko je spremljala očeta pri ogledu medcelinske balistične rakete. Od takrat se je pojavila na številnih pomembnih dogodkih, povezanih z vojsko, državnimi slovesnostmi in drugimi dejavnostmi režima. Njene vse pogostejše javne predstavitve zato analitiki ne razumejo zgolj kot družinske spremljevalne trenutke, temveč tudi kot morebitno sporočilo o prihodnosti severnokorejskega vodstva.

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Kim Džong Un razvija turistično območje na severu države

Obisk ni bil namenjen zgolj družinskemu oddihu. Kim Džong Un si je ogledal turistično območje v mestu Samdžijon, kjer država razvija nove turistične zmogljivosti, med drugim smučišče, hotele, železniško povezavo in letališko infrastrukturo. Mesto leži blizu kitajske meje in gore Paektu, ki ima v Severni Koreji poseben simbolni pomen. Državno vodstvo želi območje razviti v pomembno turistično destinacijo, ki bi privabljala obiskovalce skozi vse leto. Kim naj bi ob ogledu izrazil zadovoljstvo nad opravljenim delom in pohvalil urejenost objektov ter okoliško pokrajino.