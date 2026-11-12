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Otroka, ki ju je kraljevi par vzgajal stran od žarometov: kdo sta Lady Louise in James?

N. Č.
Novice 0
12. 11. 2026 03.15

Spoznajte otroka princa Edwarda in vojvodinje Sophie, ki sta kljub kraljevim koreninam odraščala umaknjena od javnosti. Starša sta se zavestno odločila za običajno vzgojo in pripravo na samostojno pot.

James in Lady Louise
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Medtem ko so otroci princa Williama in princese Kate stalno v središču pozornosti, sta otroka princa Edwarda in vojvodinje Sophie odraščala precej bolj umaknjeno. Najmlajši sin pokojne kraljice Elizabete II. in njegova žena sta se namreč zavestno odločila, da bosta svoja otroka zaščitila pred preveliko medijsko izpostavljenostjo ter jima omogočila čim bolj običajno otroštvo.

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Lady Louise in James Mountbatten-Windsor sta že odrasla

Danes sta njuna otroka že odrasla. To sta Lady Louise Mountbatten-Windsor in njen mlajši brat James Mountbatten-Windsor, ki nosi naziv grof Wesseški. Kljub pripadnosti britanski kraljevi družini ju ne bomo pogosto videli v ospredju kraljevih dolžnosti.

James in Lady Louise
James in Lady Louise FOTO: Profimedia

Zakaj nista princ in princesa?

Ko sta se princ Edward in Sophie, vojvodinja Edinburška, poročila leta 1999, sta se pozneje odločila, da svojih otrok ne bosta vzgajala s poudarkom na kraljevih nazivih. Čeprav bi po pravilih britanske monarhije oba lahko uporabljala naziva princ in princesa, sta starša izbrala drugačno pot.

Sophie je v intervjuju za britanski časnik The Times pojasnila, da želita otroka vzgojiti z zavedanjem, da si bosta najverjetneje sama ustvarila kariero in nekoč živela od svojega dela. Prav zato nista uporabljala nazivov Njegova oziroma Njena kraljeva visokost (HRH), čeprav sta do njih upravičena.

"Poskušava ju vzgajati v prepričanju, da bosta za preživetje najverjetneje morala delati," je leta 2020 za The Times pojasnila Sophie. Louise in James sta lahko o uporabi teh nazivov odločila tudi po dopolnjenem 18. letu starosti.

Lady Louise je prestala zahtevno rojstvo

Starejša hči para, Lady Louise Alice Elizabeth Mary Mountbatten-Windsor, se je rodila 8. novembra 2003 v bolnišnici Frimley Park v Surreyju, približno mesec dni prezgodaj, piše People. Njen prihod na svet je spremljal resen zdravstveni zaplet, saj je njena mati Sophie utrpela abrupcijo posteljice, nevarno stanje, pri katerem se posteljica pred porodom loči od maternice. Zaradi močne krvavitve sta bili ogroženi tako mati kot otrok.

Po rojstvu so Louise premestili v bolnišnico St George's v Londonu, medtem ko je Sophie okrevala v Surreyju. Poleg tega se je Louise rodila z očesno motnjo, imenovano ezotropija, zaradi katere eno ali obe očesi gledata navznoter. Prestala je operacijo, ki je situacijo izboljšala, je razkrila Sophie za The Sunday Times.

Kot deklica je sodelovala tudi na pomembnih kraljevih dogodkih. Leta 2011 je bila ena od družic na poroki princa Williama in princese Kate.

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Študij na prestižni univerzi

Louise je pozneje študirala na priznani škotski univerzi University of St Andrews, kjer sta se pred leti spoznala tudi William in Kate. Ob zaključku študija se je uradno predstavila kot Louise Mountbatten-Windsor, brez uporabe kraljevega naziva, s čimer je še dodatno potrdila željo po bolj običajnem življenju.

James in Lady Louise
James in Lady LouiseFOTO: Profimedia

James kot grof Wesseški

Drugi otrok para, James Mountbatten-Windsor, se je rodil 17. decembra 2007. Tudi James se je večino otroštva izogibal medijski pozornosti. Občasno se je pojavil na pomembnejših kraljevih dogodkih, med drugim ob slovesu od pokojne kraljice Elizabete II. leta 2022, ko je skupaj s sestro sodeloval pri nekaterih žalnih slovesnostih. Njuna mati je pozneje razkrila, da je bila na oba otroka izjemno ponosna.

Jeseni 2026 je James začel študij na Royal Agricultural University, eni najstarejših britanskih univerz, specializiranih za kmetijstvo, okolje in upravljanje zemljišč, piše People.

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Odraščanje stran od kraljevega blišča

Čeprav sta Louise in James del ene najbolj znanih družin na svetu, sta večino otroštva preživela precej drugače od številnih drugih mladih članov kraljeve družine. Njuna starša sta ju vzgajala na družinskem posestvu Bagshot Park ter se trudila, da bi imela čim bolj običajno življenje. Prav zato ju javnost vidi precej redkeje kot njune bratrance in sestrične.

Viri: People, HELLO!, Yahoo News UK, The Sunday Times

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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