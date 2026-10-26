Kate Middleton iskreno priznala, kako se počuti, odkar je sin odšel od doma

Ko otroci odraščajo, pride trenutek, ko morajo starši narediti korak nazaj in jim pustiti, da stopijo na svojo pot. S tem se te dni sooča tudi Kate Middleton, ki je prvič odkrito spregovorila o tem, kako doživlja dejstvo, da njen najstarejši sin princ George obiskuje internatsko šolo in večino časa preživi stran od družine.

"Komaj čakam, da bodo vsi doma"

Med obiskom dobrodelne organizacije za pomoč otrokom je Kate Middleton v pogovoru z obiskovalci razkrila, da se veseli prihajajočih šolskih počitnic. Kot poroča revija People, je povedala: "Moji otroci jutri začnejo počitnice in komaj čakam, da bodo vsi doma."

icon-expand Kate Middleton FOTO: Profimedia

Gre za redek vpogled v zasebno življenje valižanske princese, ki le redko javno govori o družinskih občutkih.

Prvič o Georgeovem odhodu v internat

Po poročanju revije People je to prvič, da je Kate Middleton javno spregovorila o tem, da njen najstarejši sin obiskuje internat. Princ George, ki ima 13 let, je septembra začel šolanje na prestižnem Eton College, kjer je nekoč šolanje obiskoval tudi njegov oče, princ William. Med srečanjem z obiskovalci je ena od prisotnih pozneje medijem razkrila, da je princesa dejala, da se veseli Georgeove vrnitve domov in da ga je pogrešala. Po njenih besedah naj bi družina med počitnicami morda celo kam odpotovala.

Družina bo znova skupaj

Poleg Georgea imata Kate in William še hčerko princeso Charlotte in sina princa Louisa. Medtem ko George živi v internatu, mlajša otroka še vedno obiskujeta šolo v bližini družinskega doma v Windsorju. Princesa je med obiskom poudarila tudi, da so šolske počitnice dragocen čas za družino. Kot piše revija People, je dejala, da je obdobje počitnic odlična priložnost za ponovno povezovanje in skupno preživljanje časa.

Prelomnica za vsako mamo

Odhod otroka od doma je za marsikaterega starša čustvena prelomnica, zato ni presenetljivo, da tudi članom kraljeve družine takšni trenutki niso tuji. Čeprav je princ George šele pred kratkim začel novo poglavje svojega življenja, je jasno, da njegova mama že odšteva dneve do trenutka, ko bo spet zbrala vso družino pod eno streho.