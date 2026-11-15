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Kate Middleton ima za rojstne dneve svojih otrok prav posebno tradicijo

S.B.
Novice 0
15. 11. 2026 04.00

Ko princ George, princesa Charlotte in princ Louis praznujejo rojstni dan, njihova mama Kate Middleton poskrbi za nekaj, česar ne morejo naročiti niti v najboljši slaščičarni. Čeprav bi si lahko brez težav privoščila profesionalnega slaščičarja, se princesa Walesa vsako leto rada loti priprave rojstnodnevne torte kar sama. Pri tem ji ni težko ostati pokonci pozno v noč.

Kate Middleton
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O svoji družinski navadi je spregovorila, ko je skupaj s princem Williamom nastopila v božični oddaji A Berry Royal Christmas. Gostja oddaje je bila tudi slovita britanska kuharska mojstrica Mary Berry, pogovor pa je med drugim nanesel na rojstnodnevna praznovanja kraljevih otrok.

Kate je takrat priznala, da zelo rada peče torte za svoje tri otroke. "Obožujem pripravljanje torte. To je postala že nekakšna tradicija, da ostanem pokonci do polnoči, obkrožena z ogromnimi količinami biskvitne mase in glazure. Vedno pripravim preveč, ampak v tem res uživam," je povedala.

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Otroci ji pomagajo tudi v kuhinji

Pečenje tort ni edina kulinarična dejavnost, pri kateri se Kate pridružijo otroci. Princesa je Mary Berry razkrila, da skupaj radi pripravljajo tudi druge jedi. Med drugim so po njenem receptu pripravili testo za pico, kar je bilo otrokom še posebej všeč.

Da kuhanje in peka v družini nista zgolj občasna dejavnost, so pokazali tudi posnetki, ki jih je kraljeva družina delila ob praznovanju platinastega jubileja kraljice Elizabete II. leta 2022. George, Charlotte in Louis so se takrat mami pridružili pri pripravi kolačkov za praznovanje v Cardiffu. Otroci so pomagali pri mešanju sestavin in okraševanju, končni izdelki pa so bili namenjeni lokalni skupnosti.

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Louis je med prvimi besedami izgovoril tudi ime slavne kuharice

Med pogovorom z Mary je Kate razkrila še simpatično podrobnost iz Louisovega zgodnjega otroštva. Ena njegovih prvih besed naj bi bila namreč ime 'Mary.'

Razlog je bil precej preprost: kuharske knjige Mary Berry so bile na polici v kuhinji, ravno na višini, ki jo je malček lahko dosegel s pogledom. Na naslovnicah je pogosto videl obraz priljubljene kuharice, zato jo je očitno hitro prepoznal.

Kate je ob tem v smehu pojasnila, da so otroci zelo pozorni na obraze in da je Louis ob pogledu na knjige govoril: "To je Mary Berry."

Kate z družino
Kate z družinoFOTO: Profimedia

Tudi kraljeva družina prisega na domače trenutke

Čeprav življenje valižanskega princa in princese spremljajo številne kraljeve obveznosti, njune družinske navade razkrivajo tudi povsem običajne trenutke. Pripravljanje rojstnodnevne torte, skupno kuhanje in majhni družinski rituali so del vsakdanjega življenja, ki ga želita ohraniti za svoje tri otroke.

Kate je poudarila, da za posebno praznovanje ni vedno najpomembnejša popolna torta ali razkošna zabava. Včasih je največ vredno prav to, da si starš vzame čas in nekaj pripravi z lastnimi rokami, tudi če to pomeni, da gre spat nekoliko pozneje.

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Vir: People

Kate Middleton kraljeva družina rojstnodnevna torta peka z otroki družinske tradicije
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