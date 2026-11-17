V posebni izdaji revije z dne 11. novembra, ki jo je kot gostujoči urednik oblikoval princ William , je poudarila, da otrokom pri preživljanju časa v naravi pušča predvsem svobodo pri raziskovanju. Namesto strogega usmerjanja jim omogoča, da svet spoznavajo v lastnem tempu . Takšen pristop jim pomaga razvijati samostojnost in opazovati podrobnosti v okolju, ki jih odrasli zaradi hitrega tempa življenja pogosto spregledajo. Ljubezen do narave tako postaja ključni del njihovega odraščanja in družinskega vsakdana.

Kate Middleton svojo naklonjenost do narave črpa iz lastnega otroštva, ki ga je preživela v kraju Bucklebury. Opisala je, kako so preproste dejavnosti na prostem oblikovale njene najlepše spomine. "Spominjam se, da sem že od zgodnjega otroštva preživela veliko časa v naravi, se igrala v potokih, se sprehajala po podeželju, nabirala robide ali preprosto preživljala čas sama v svojem svetu in uživala v preprostosti običajnih stvari, kot je kopanje pod lovorikovcem za nečim, kar sem imela za zaklad," je za omenjeno revijo povedala Kate Middleton.

Poudarila je, da je na prostem vedno čutila posebno svobodo. Sogovornik Robert Macfarlane se je strinjal z njo in pojasnil, da otroci za čudenje ne potrebujejo veliko prostora, ampak le košček zemlje, ki se v njihovi domišljiji spremeni v gozd.

Princesa je opozorila na dejstvo, da otroci okolico zaznavajo veliko bolj podrobno kot odrasli, ki zaradi obveznosti pogosto spregledajo preproste stvari. Pojasnila je, katere malenkosti v naravi otrokom ostanejo najbolj v spominu.

"Ko smo majhni, se zdi, da opazimo več stvari. Kot so spreminjanje svetlobe skozi drevesa, zvok vode, veselje ob škripanju listja ali najdba peresa. Ti trenutki se morda zdijo običajni, a pogosto so prav to stvari, ki si jih najbolj zapomnimo. Žal je to nekaj, s čimer kot odrasli po mojem mnenju izgubimo stik," pravi Kate. Prav ti navidezno običajni trenutki v naravi so tisti, ki dolgoročno najbolj zaznamujejo otrokovo doživljanje sveta.