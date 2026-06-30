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Kate Hudson z družino uživa v Grčiji

L.G.
Novice 0
30. 06. 2026 08.44

Igralka Kate Hudson je znova dokazala, da so najlepši trenutki pogosto najbolj preprosti.

kate hudson

Hollywoodska igralka Kate Hudson je poletne dni znova zamenjala za grško sonce in turkizno morje. Zvezdnica, ki je že večkrat javno priznala, da obožuje Grčijo, je bila te dni opažena na otoku Skiathos, kjer dopustuje z zaročencem Dannyjem Fujikawo in njuno hčerko Rani. 

Fotografi so družino ujeli med sproščenim dnevom na plaži. Kate si je privoščila aktivne počitnice – igrala je odbojko na mivki, veslala po kristalno čistem morju in uživala v brezskrbnih trenutkih z najbližjimi. Po poročanju revije InStyle je bila videti odlično razpoložena, medtem ko je skupaj z družino raziskovala obalo in izkoriščala sončne poletne dni. 

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Grčija ostaja njen najljubši poletni naslov

To ni prvič, da je Kate Hudson za poletni oddih izbrala Grčijo. Tuji mediji poročajo, da se na Skiathos vrača skoraj vsako leto in da je otok postal nekakšen drugi dom za njeno družino. Lani je na družbenih omrežjih objavila fotografije z družinskih počitnic in zapisala: 'We love you Greece', letos pa je svojo ljubezen do te sredozemske države očitno ponovno potrdila. 

Po navedbah grškega medija, Greek City Times, je igralka pred odhodom na Skiathos prispela v Atene, nato pa se je umaknila na enega najbolj priljubljenih otokov Sporadov, znanega po borovih gozdovih, peščenih plažah in sproščenem življenjskem ritmu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V ospredju je družina

Čeprav je Kate Hudson ena največjih hollywoodskih zvezdnic svoje generacije, so fotografije z dopusta daleč od glamuroznih premier in rdečih preprog. Namesto tega prikazujejo povsem običajne družinske trenutke – igro na plaži, skupno veslanje in brezskrbno preživljanje časa z otroki. 

Kate sicer pogosto poudarja, da ji je družina na prvem mestu. V preteklosti je večkrat spregovorila o tem, kako pomembno je, da si kljub napornemu urniku vzame čas za otroke in skupna doživetja. Njene grške počitnice so lep opomnik, da so najdragocenejši poletni spomini pogosto povezani prav z najbolj preprostimi trenutki. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Aktivne počitnice namesto poležavanja

Medtem ko mnogi dopust povezujejo predvsem s počitkom, Kate Hudson prisega na gibanje. Fotografi so jo ujeli med odbojko na mivki in veslanjem, kar ni presenetljivo, saj je igralka znana zagovornica aktivnega življenjskega sloga. V intervjujih je že večkrat povedala, da je pilates njen najljubši način vadbe in da se najbolje počuti, ko ostaja telesno dejavna. 

Na videz popoln dan na plaži tako ni bil le priložnost za sprostitev, temveč tudi za skupne aktivnosti, ki so družino še dodatno povezale. In prav to je morda najlepše sporočilo teh fotografij – da za nepozabne počitnice niso potrebni spektakularni načrti, temveč kakovostno preživet čas z ljudmi, ki jih imamo radi.

Vir: InStyle, Greek City Times, People

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