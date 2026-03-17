Ko starši postanejo sodniki in spremenijo igro v stres

Nogomet je pri otrocih izjemno priljubljen šport – eden prvih, pri katerem začutijo ekipni duh, gibanje in navdušenje ob žogi. Tako kot Daris Omanović, mladi nogometaš iz NK Radomlje, ki trenira že sedem let in je nogomet vzljubil že kot malček, ko ga je spremljal po televiziji. NK Radomlje je znan kot klub, ki strokovno vodi mlade športnike, jim daje prostor za napredek in gradi okolje, kjer je igrivost enako pomembna kot razvoj talentov. A medtem ko otroci na začetku igro doživljajo sproščeno, tako kot Daris, ki se ob vsakem zadetem golu počuti samozavestno in neizmerno veselo, se lahko z leti nekaj spremeni. Treningi postanejo zahtevnejši, tekme pomembnejše, vzdušje ob igrišču pa glasnejše. In tisto, kar je bila sprva zabava, lahko hitro postane vir pritiska. Kje je torej meja, ko nogomet neha biti igra in postane stres?

Pritisk, ki ga otroci tiho nosijo

Prvi pritisk pogosto ne izvira iz tekme, trenerjev ali soigralcev, temveč iz okolja, ki otroka spremlja vsak dan, iz družine. Starši želijo spodbuditi otrokovo motivacijo, ga usmerjati in mu pomagati do uspeha. A neizrečena pričakovanja, primerjanja z drugimi in pozornost, ki je preveč usmerjena v rezultat, lahko ustvarijo občutek, da šport ni več prostor sprostitve, ampak prostor ocenjevanja. Otroci pogosto ne znajo ali ne upajo povedati, da jih to bremeni. Svojo stisko pokažejo skozi odpor do treningov, nemir, pretirano samokritičnost ali celo željo po prenehanju športa, ki so ga še nedavno oboževali.

Zdravo športno okolje je tisto, v katerem otrok čuti, da je nogomet prostor igre, gibanja in prijateljstva, ne pa merjenje vrednosti. FOTO: Adobe Stock

Neprimerno vedenje ob igrišču in njegov vpliv na mlade nogometaše

Medtem ko trener vodi ekipo na igrišču, se ob robu dogaja druga predstava, tista na tribunah. Glasno komentiranje sodniških odločitev, neprimerno vmešavanje v igro, medsebojni prepiri staršev in pretirana čustvenost so prizori, ki jih otroci opazujejo bolj, kot se starši pogosto zavedajo. Dinamika ob igrišču otroku sporoča, kakšna je vrednota njegove igre. Ko odrasli postanejo nervozni, tekmovalni ali razburjeni, otrok hitro prevzame občutek, da je uspeh edino merilo, po katerem se presoja njegov trud. Takšno okolje lahko postopoma ugasne iskrico v očeh, ki jo ima otrok, ko z žogo steče na igrišče.

Nogomet pa ni samo šport. Za mnoge otroke je svet navdiha, junakov in velikih sanj. FOTO: Shutterstock

Kako ohraniti veselje do športa?

Zdravo športno okolje je tisto, v katerem otrok čuti, da je nogomet prostor igre, gibanja in prijateljstva, ne pa merjenje vrednosti. Pomembno je, da se starši zavedajo svoje vloge kot podporni steber, ki otroku stoji ob strani, ga posluša in mu dovoli, da šport doživlja po svoje. Ko otroci vedo, da je ključnega pomena njihov občutek na igrišču, ne rezultat, se lahko razvijajo bolj sproščeno. Če pri tem še napredujejo, dosegajo gole in zmagujejo, je to čudovita dodana vrednost, tista 'češnja na vrhu torte', nikakor pa ne cilj, ki bi moral preglasiti veselje do igre.

NK Radomlje: klub, kjer rastejo talenti

NK Radomlje je klub, ki je v slovenskem prostoru prepoznan po odličnem delu z mladimi. Njihova nogometna šola temelji na dolgoročni usmerjenosti, vzgoji, športnem vedenju in postopnem razvoju igralcev. Poudarek ni zgolj na rezultatih, temveč na napredku posameznika, ustvarjanju pozitivnega okolja ter spodbujanju ljubezni do igre. V klubu verjamejo, da se uspeh začne z zadovoljstvom in samozavestjo otrok in prav to skušajo negovati na vsakem treningu in vsaki tekmi.

Daris Omanović: mlad nogometaš, ki sanja o velikem igrišču

Eden izmed otrok, ki svojo nogometno pot gradi v NK Radomlje, je Daris Omanović, ki trenira že sedem let. Nogomet ga je navdušil, ko ga je opazoval po televiziji, nato pa se je hitro prepoznal v igri, dinamiki in ekipnem duhu. Na tekme ga redno spremlja oče, včasih tudi mama in prav njuna prisotnost mu daje dodatno motivacijo.

Ko Daris zadene gol, občuti samozavest in iskreno veselje, tisti čisti športni užitek, zaradi katerega otroci sploh začnejo igrati. Njegov najljubši igralec je Vinicius Junior, ker ga navdušujejo njegov slog igre, hitrosti in driblingi. Tudi sam želi nekoč igrati tako sproščeno in pogumno. Daris sanja o tem, da bi finale Lige prvakov doživel v živo. Po njegovem mnenju je tam popolno vzdušje: glasni navijači, napeta igra, občutek, da si priča nečemu veličastnemu. 'Bil bi zelo vesel, če bi si ga lahko ogledal,' pravi.

Edinstvena priložnost za nogometno doživetje, ki ga otrok ne pozabi nikoli

Nogomet pa ni samo šport. Za mnoge otroke je svet navdiha, junakov in velikih sanj. Večina si želi stopiti na pravo zelenico, slišati utrip tribun in za roko držati nogometaša, ki ga občudujejo. To je trenutek, ki ostane v spominu za vedno in letos ga lahko doživi prav vaš otrok.

Player Escort: Doživetje, ki ga ni mogoče kupiti

NLB je v sodelovanju z Mastercardom pripravil ekskluzivno nagradno igro, ki ponuja priložnost, ki je ne morete kupiti. Na velikem finalu UEFA Lige prvakov, ki bo 30. maja 2026 v Budimpešti, bosta dva izžrebana otroka nastopila v vlogi Player Escort in skupaj z nogometnimi superzvezdniki stopila na igrišče pred milijonskim občinstvom. Starša oziroma spremljevalca pa bo medtem čakala vstopnica za ogled spektakla s tribun.

Kako sodelovati v nagradni igri NLB Mastercard?