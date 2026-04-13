Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino

Marsikateri starš se izogiba nakupovanja z otroci, saj se obisk trgovine lahko hitro sprevrže v preizkušnjo, polno solz in stresa. A ni nujno, da je temu tako. Nakupovanje z otrokom je lahko tudi prijetno doživetje, še posebej, če izberemo okolje, ki družinam naklonjeno ponudbo in prijazno nakupovalno izkušnjo. V Mercatorju tako redno spodbujajo skupne nakupe in poudarjajo pomen prijaznega, dostopnega okolja za družine. Tu je pet nasvetov, ki pomagajo otroka vključiti, ga motivirati ter obenem krepijo občutek odgovornosti in sodelovanja.

1. Vključite otroka že doma: skupaj pripravita mini nakupovalni seznam

Otroci obožujejo občutek, ko so lahko del nečesa in nekaj prispevajo. Zato že pred odhodom v trgovino skupaj preverita, kaj manjka. Otrok naj sam pogledala v hladilnik, shrambo, košaro s sadjem... in pove, kaj je po njegovem treba kupiti. Izdelke skrbno zapišita in seznam vzemita s seboj v trgovino. S tem krepite otrokovo samostojnost, hkrati pa ga pripravljate, da bo v trgovini lažje sledil dogovorom.

2. Iz nakupa naredite mini igro

Otroci so bolj pripravljeni sodelovati, ko jim je nekaj predstavljeno kot izziv ali igra. Nakupovanje je lahko odličen način za učenje razvrščanja, opazovanja, štetja in osnovne finančne pismenosti. Med nakupovanjem se lahko igrate:

- poišči rumeno živilo,

- kje se skriva izdelek iz našega seznama,

- koliko jabolk potrebujemo,

- kateri izdelek je cenejši. Z igro ohranite fokus in skrajšate čas čakanja, ki je pogosto glavni razlog za slabo voljo.

3. Določite jasna pričakovanja

Pred vstopom v trgovino, otroku mirno razložite, kaj bosta kupila in kako bo nakup potekal. Ni potrebe po grožnjah in uporabi strogega tona, ampak jasno in prijazno povejte, kaj pričakujete. Otroci se namreč bolje odzivajo na predvidljivost kot na prepovedi. Če vedo, kako bo potekalo, je manj presenečenj in manj joka pri blagajni. Recite jim na primer: 'Danes kupiva stvari za kosilo. Lahko si izbereš en majhen prigrizek, drugih sladkarij pa danes ne bomo vzeli.'

4. Uporabite moč medgeneracijskega povezovanja

Nakupovanje je lahko tudi priložnost za krepitev vezi med generacijami, še posebej, če z vami povabite babico ali dedka. Starejši pogosto bolj potrpežljivo pristopijo k otrokovim vprašanjem, otroci pa se ob njih počutijo pomembne in 'odrasle'. Kako vključiti babico ali dedka:

- otrok naj skupaj z njima izbira sadje ali zelenjavo in posluša, zakaj je neko živilo boljše, bolj zrelo ali okusno,

- dedek lahko pripoveduje zgodbe o tem, kako so hodili v trgovino včasih,

- babica lahko otroku pokaže, kako prebrati deklaracijo ali primerjati cene. Takšni skupni trenutki krepijo občutek pripadnosti in nudijo dragoceno učenje izkušenj, ki jih lahko da le starejša generacija.

5. Dajte mu občutek izbire, a v okviru vaših meja

Otroci se pogosto razburijo, ko imajo občutek, da nimajo nobene kontrole. Zato jim ponudite izbiro, a omejeno in premišljeno. Na primer, vprašajte jih ali želijo hruške ali jabolka, prosite jih da vzamejo en jogurt in jim dajte dva na izbiro. Omejena izbira prepreči zmedenost, hkrati pa gradi samozavest in občutek sposobnosti.

