Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem

Vsak otrok je drugačen, zato je pot do prave aktivnosti pogosto raziskovanje, opazovanje in predvsem spodbujanje brez pritiska.

Zakaj je dobro, da otrok preizkusi več športov

Redko se zgodi, da otrok že v prvem poskusu najde šport, ki ga popolnoma prevzame. Tako kot odrasli ne vemo vedno takoj, kaj nam ustreza, tudi otroci potrebujejo izkušnje, da lahko izbirajo. Poskusni treningi, krajši tečaji ali sezonske aktivnosti so odlična priložnost, da spoznajo različne načine gibanja. Pomembno je, da jih pri tem vključimo v odločitev. Po treningu jih vprašajte, kako so se počutili, kaj jim je bilo všeč in ali bi želeli ponoviti izkušnjo. Takšni pogovori pogosto povedo več kot rezultati ali vtisi od zunaj.

Kako veste, da je otrok našel pravi šport

Ko otroku šport res ustreza, ni treba dolgo ugibati. Veseli se treningov, o njih pripoveduje doma, ponosno pokaže novo spretnost ali vztraja, tudi ko ni vse enostavno. Napredek mu daje občutek zadovoljstva in samozavesti. Po drugi strani pa je vredno prisluhniti tudi znakom, ki kažejo na nasprotno, dolgotrajno izmikanje treningom, stres ali popolna izguba zanimanja. Takrat ni nič narobe, če naredite korak nazaj, poskusite kaj drugega ali si vzamete premor.

icon-expand Prav borilne veščine poleg fizičnega razvoja spodbujajo koncentracijo, samozavest in notranjo stabilnost. FOTO: Shutterstock

Ko šport postane družabna izkušnja

Za mlajše otroke šport predvsem pomeni igro. To je prostor, kjer se nasmejijo, sprostijo in spoznajo nove prijatelje. Prav občutek pripadnosti skupini pogosto odloča, ali bodo z dejavnostjo nadaljevali. Ko je izkušnja prijetna in sproščena, otroci razvijajo zdrav odnos do gibanja. Naučijo se, da je aktivnost nekaj, kar jih osrečuje in napolni z energijo, ne pa obveznost na seznamu nalog. Ta odnos pa je pogosto tisti, ki ostane z njimi tudi v odraslosti.

Ideje za športne začetke

Ker so otroci različni, je koristno, da spoznajo več vrst gibanja:

- Ekipni športi – nogomet, košarka ali odbojka so dobra izbira za otroke, ki uživajo v družbi vrstnikov. Naučijo se sodelovanja, komunikacije in občutka odgovornosti do ekipe.

- Individualni športi – plavanje, atletika ali gimnastika ustrezajo tistim, ki radi napredujejo v svojem tempu. Krepijo vztrajnost, zbranost in občutek osebnega dosežka.

- Ustvarjalne dejavnosti – ples ali drsanje združujeta gibanje z izražanjem. Otroci razvijajo koordinacijo, ritem in samozavest pri nastopanju.

- Borilne veščine – judo, karate, taekwondo ali kickboks ponujajo strukturirano okolje, kjer otroci gradijo disciplino, samokontrolo in spoštovanje do drugih, hkrati pa izboljšujejo telesno pripravljenost. Prav borilne veščine pogosto presenetijo starše, saj poleg fizičnega razvoja spodbujajo koncentracijo, samozavest in notranjo stabilnost, veščine, ki koristijo tudi zunaj športne dvorane.

icon-expand

Športni center Vinka: Kjer gibanje postane družinska izkušnja